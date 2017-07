Splnomocnenec : Možnosť riešenia situácie v Sýrii sa zvyšuje

Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 10. júla (TASR) - Možnosť riešenia vojny v Sýrii sa zvyšuje, vyhlásil dnes splnomocnenec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura. Poukázal pritom na Američanmi a Rusmi sprostredkované prímerie a medzinárodnú snahu o porazenie Islamského štátu v tejto blízkovýchodnej krajine.uviedol Mistura po začiatku nového kola mierových rozhovorov vo švajčiarskej Ženeve za účasti sýrskej vlády a opozície.Podľa neho by nikto nemal očakávať prielom počas tohtotýždňového, už siedmeho kola rokovaní, ale vyjadril nádej, že ženevský proces sa plne zefektívni, keď tomu napomôžu medzinárodné podmienky. Existuje vyšší potenciál pre pokrok, dodal de Mistura s odvolaním sa na situáciu v Sýrii a geopolitický vývoj.Prímerie na juhozápade Sýrie sprostredkovali USA, ktoré podporujú ozbrojených rebelov, a Rusko, ktoré zabezpečuje vojenskú podporu jednotkám prezidenta Bašára Asada, pripomína agentúra DPA.Podobné dohody sa dosiahli aj v minulosti s cieľom lepšie nastaviť atmosféru mierových rokovaní v Ženeve, ale žiadne z nich nevydržalo dlho. Od nedeľného začiatku prímeria dopadli najmenej tri delostrelecké granáty na mesto Dará a v oblasti zaznamenali niekoľko ozbrojených stretov. K obetiam na životoch však nedošlo, informovalo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Londýne.Nové rokovania vo švajčiarskom sídle OSN začal Staffan de Mistura stretnutím so zástupcami sýrskej vlády, uviedol hovorca OSN. Predchádzajúce kolá rozhovorov za účasti vlády Bašára Asada a opozície neviedli k hmatateľným výsledkom, keďže obe strany neboli ani ochotné sadnúť si za jeden stôl.K prerušeniu bojov na území sýrskych provincií Dará, Suwajdá a Kunajtra došlo po niekoľkotýždňových rokovaniach medzi zástupcami USA, Ruska a Jordánska v Ammáne, ktoré boli zamerané na obavy z hromadenia síl podporovaných Iránom v blízkosti jordánskych a izraelských hraníc. Príslušnú dohodu oznámili po piatkovom stretnutí Trumpa s Putinom v nemeckom Hamburgu, kde sa obaja zúčastňovali na summite skupiny G20.