SPOJE DO HAINBURGU SÚ OHROZENÉ: Dopravnému podniku vyprší licencia

Rakúska obec Hainburg an der Donau Foto: Wikipedia/Wolfgang Glock Foto: Wikipedia/Wolfgang Glock

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júna (TASR) – Bratislavu a neďaleký dolnorakúsky Hainburg an der Donau od pondelka (11.6.) nebude spájať cezhraničná autobusová linka 901. Dopravnému podniku Bratislava (DPB) totiž v tento deň vyprší licencia na prevádzkovanie linky. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa podniku Adriana Volfová s tým, že DPB už požiadal o vydanie novej licencie a čaká na jej udelenie.Linka 901 jazdí na trase Most SNP, Einsteinova, rakúsky Wolfsthal a Hainburg an der Donau a späť. DPB bude môcť opätovne prevádzkovať túto linku až keď mu úrady udelia novú licenciu. Kedy sa tak stane, nie je známe. Spojenie medzi Bratislavou a Hainburgom an der Donau zabezpečuje aj súkromný autobusový dopravca Slovak Lines.DPB prevádzkuje i cezhraničnú autobusovú linku 801 medzi bratislavskými Rusovcami a maďarskou Rajkou. Bez problémov má fungovať aj naďalej.podotkla Volfová.