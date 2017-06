Spojená škola v Prešove začne s rekvalifikáciou na obsluhu CNC strojov

Ilustračná snímka Foto: TASR- Erika Ďurčová Ilustračná snímka Foto: TASR- Erika Ďurčová

Prešov 12. júna (TASR) – Spojená škola na Ulici Ľudmily Podjavorinskej v Prešove v spolupráci s prešovskou firmou SPINEA, s.r.o., a s podporou svojho zriaďovateľa, Prešovským samosprávnym krajom, otvorili vlani Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie. Prioritne je určené na rekvalifikáciu nezamestnaných. Centrum sídli v areáli školy a slúži aj na odbornú výučbu žiakov, ktorí študujú odbory programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik nastavovač či mechanik mechatronik.Riaditeľ školy Anton Muška informoval, že vďaka projektu kúpili tri nové CNC stroje – jeden sústruh a dve frézy. Oproti starým, ktoré využívali systém ITIS, nové užívajú systém SIEMENS, ale môžu sa používať aj ďalšie systémy, stačí iba vymeniť klávesnicu na stroji a kúpiť softvér. Stroje sú veľmi adaptabilné a univerzálne použiteľné pre prípravu žiakov na rôzne typy CNC strojov.Podľa riaditeľa intenzívna spolupráca nadobúda ten správny rozmer práve teraz, lebo ešte tento mesiac sa začnú prvé rekvalifikačné kurzy v spolupráci s úradom práce a spoločnosťou SPINEA. Centrum odborného vzdelávania a prípravy začne rekvalifikovať prvých nezamestnaných, ktorí si vo svojom odbore nevedia nájsť prácu. Naučia ich obsluhovať CNC stroje, čo je teraz mimoriadne žiadaná profesia na trhu práce. Do kurzu vyberú ľudí, ktorí majú aspoň základné strojárske vedomosti. Nové stroje, ktoré v rámci projektu kúpili, budú tak využité aj počas letných prázdnin.„Samozrejme, vieme rekvalifikovať aj pre iné firmy. Naša škola podpísala memorandum s 12 zamestnávateľmi a sme pripravení rekvalifikovať aj pre nich. Máme certifikáciu na tento kurz. Bude trvať 110 hodín, v čom je 50 hodín teórie a 60 hodín praxe,“ povedal Muška. Časový harmonogram predpíše úrad práce. Od nich bude záležať, koľko hodín denne budú chodiť do centra a ako dlho bude trvať kurz.Výber ľudí urobí tiež úrad práce. Počíta sa s minimálnym počtom šesť ľudí, ale podľa Mušku optimum je osem až 12 frekventantov v kurze. Vhodnými kandidátmi by mohli byť profesie sústružník, frézar, mechanik strojov a zariadení, brúsič, prípadne iné strojárske vzdelanie, aby účastníci aspoň čiastočne rozumeli čítaniu výkresov.Škola nielen vyučuje moderné technológie, ale technikou aj sama žije. Muška prezradil, že majú za sebou testovacie obdobie, počas ktorého využívali na vykurovanie školy odpadové teplo zo susednej tréningovej ľadovej haly (PSK arény), ktoré vzniká z výroby ľadu. „Toto teplo ide do kotla, kde sa voda iba dohrieva a slúži na vykurovanie. Najviac tepla vzniká v letných mesiacoch, kedy ho až tak efektívne nevieme využiť. Ale využíva sa pre ohrev teplej vody do šatní, v ktorých sú hokejisti,“ opísal proces, ktorý zrealizovali v kraji ako jediná škola.Aby mohli zámer naštartovať, v kotolni museli vymeniť potrubia i 40 rokov staré kotly. Znížia sa tým prevádzkové náklady na vykurovanie školy. Návratnosť investície by mala byť rýchla.