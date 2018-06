Spojené arabské emiráty doručia do mesta Hudajda humanitárnu pomoc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saná/Hudajda 15. júna (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) zabezpečia dodávky humanitárnej pomoci do jemenského prístavu Hudajda. Pomoc doručia leteckými a námornými trasami, píše v piatok agentúra AP.SAE plánujú do mesta Hudajda vyslať desať lodí s 13.500 tonami potravinovej a inej pomoci, humanitárnu pomoc by civilistom mali priviesť aj tri lietadlá, informovala v piatok štátna tlačová agentúra WAM.Jedna z lodí by podľa WAM mala v Jemene zakotviť nasledujúci piatok 22. júna. SAE sa tiež zaručili, že prístav ostane otvorený a v prevádzke.Saudská Arábia, SAE a provládne zložky ofenzívu proti Iránom podporovaným šiitským povstalcom húsíom v Hudajde začali v stredu ráno.Jedným z cieľov ofenzívy je obsadiť letisko v Hudajde a prevziať nad ním kontrolu. Koaličné lietadlá podnikli nálety na pozície húsíov, tí reagovali vystrelením balistickej strely.Nemenovaní predstavitelia Jemenu, na ktorých sa vo svojej správe odvolala agentúra AP, informovali o desiatkach zabitých vojakoch. Provládni vojaci zahynuli v bojoch pri letisku Hudajda. Povstaleckí bojovníci na nich nastražili tisíce mín a cestných náloží.povedal zástupca zdravotníkov. Húsíovia totiž pokryli rozsiahle oblasti okolo letiska mínami a cestnými bombami.