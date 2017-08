Spojené štáty a Severná Kórea sú v pravidelnom kontakte

Kim Čong-un v televíznych správach. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. augusta (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa už niekoľko mesiacov udržuje tiché diplomatické kontakty so Severnou Kóreou. Informácie o tom získala tlačová agentúra AP.Je známe, že obe strany viedli diskusie s cieľom zabezpečiť júnové prepustenie amerického študenta Otta Warmbiera. Doteraz sa však nevedelo o tom, že kontakty pretrvali alebo že sa tieto rozhovory týkali aj iných záležitostí ako Američanov zadržiavaných Pchjongjangom.Americkí predstavitelia a iné osoby oboznámené s týmito kontaktmi uviedli, že prebiehajú medzi vyslancom USA pre záležitosti KĽDR Josephom Yunom a Pak Song-ilom, vysokopostaveným členom severokórejskej misie v OSN.Diplomati diskutovali aj o iných Američanoch uväznených v komunistickej krajine a o zhoršujúcich sa vzťahoch medzi dlhoročnými nepriateľmi, a to v čase zvýšených obáv z vojenskej konfrontácie. Tieto kontakty síce zatiaľ neurovnali spor medzi oboma krajinami, ale môžu sa stať základom aj pre závažnejšie rokovania o jadrovom arzenáli KĽDR, ak sa Donald Trump a severokórejský vodca Kim Čong-un zrieknu agresívnej rétoriky a podporia dialóg.Uviedli to predstavitelia, ktorí nemali oprávnenie vyjadrovať sa verejne a hovorili po podmienkou anonymity, dodáva agentúra AP.