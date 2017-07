Spojené štáty musia znížiť počet svojich diplomatov v Rusku

Biely dom Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 28. júla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí nariadilo dnes Spojeným štátom, aby znížili počet svojich diplomatov v Rusku. Zatvorené bude aj rekreačné zariadenie využívané americkými diplomatmi na ruskom území, informovala agentúra AP, podľa ktorej ide o odvetné opatrenie za nové sankcie uvalené Washingtonom na Moskvu.Vo vyhlásení ruského ministerstva sa uvádza, že Spojené štáty musia do 1. septembra znížiť počet zamestnancov na veľvyslanectve v Moskve a konzulátoch v Petrohrade, Jekaterinburgu a Vladivostoku na 455. Presne toľko ruských diplomatov momentálne pôsobí v USA, poznamenala agentúra DPA.K 1. augustu tiež bude zatvorené rekreačné zariadenie v Serebrjanom Bore a skladové priestory na ulici Dorožnaja v Moskve, ktoré využíva ambasáda USA.Americký Senát v noci nadnes schválil nový balík prísnych finančných sankcií, ktoré sú namierené proti Rusku, Iránu a Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR). Súhlas s novými sankciami ešte musí svojím podpisom vyjadriť americký prezident Donald Trump.Bývalý americký prezident Barack Obama koncom minulého roka nariadil vypovedanie 35 ruských diplomatov a ich rodinných príslušníkov. Uvalil tiež sankcie na deväť ruských inštitúcií, podnikov a jednotlivcov, vrátane vojenskej rozviedky GRU a civilnej tajnej služby FSB, a zakázal zvyšným ruským diplomatom prístup k dvom objektom v New Yorku a vo Washingtone. Zdôvodnil to ich zasahovaním do priebehu prezidentských volieb a vyvíjaním nátlaku na amerických diplomatov pôsobiacich v Rusku.Rusko malo na návrh šéfa svojej diplomacie Sergeja Lavrova recipročne vyhostiť 35 amerických diplomatov - 31 pôsobiacich na veľvyslanectve Moskve a štyroch pracujúcich na konzuláte v Petrohrade. Ruský prezident Vladimir Putin to však odmietol s tým, že si počká na kroky Obamovho nástupcu Donalda Trumpa.