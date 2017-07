Spojené štáty nemôžu potvrdiť smrť vodcu Islamského štátu Baghdádího

Abu Bakr al-Baghdádi Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. júla (TASR) - Americkí vojenskí predstavitelia nemôžu potvrdiť smrť vodcu džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) Ibráhíma abú Bakra Baghdádího vo východnej Sýrii.uviedlo Ústredné velenie armády USA pre agentúru DPA. Poukázalo na to, že fotografia, o ktorú sa takéto správy opierali, bola spred piatich rokov.Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) oznámilo, že dostalo "informáciu potvrdzujúcu" Baghdádího smrť. Rámí Abdal Rahmán, šéf SOHR so sídlom v Londýne, povedal bez ďalších podrobností, že šéf IS zomrel v provincii Dajr az-Zaur vo východnej Sýrii.O Baghdádího smrti, ktorú mal potvrdiť aj samotný IS, informoval dnes tiež spravodajský portál IraqiNews.com s odvolaním sa na zdroj v irackej provincii Ninive. Portál zároveň uviedol, že ide o najnovšiu z epizód nepotvrdených správ o Baghdádího smrti.Vyhlásenie Islamského štátu podľa tohto zdroja zaznelo v meste Tal Afar, západne od Mósulu. Džihádistická organizácia neuviedla podrobnosti, len to, že čoskoro si zvolí nového vodcu a že bojovníci by mali zostať pevní.Pravdepodobnosť, že Baghdádí je po smrti, sa blíži k 100 percentám, uviedol koncom júna predseda branného výboru hornej komory ruského parlamentu Viktor Ozerov.Ruské ministerstvo obrany totiž predtým oznámilo, že preveruje informácie o smrti Baghdádího pri nálete ruských lietadiel na južné predmestie sýrskeho mesta Rakka. Terčom náletu, ktorý ruské lietadlá podnikli 28. mája, bolo veliteľské stanovište, kde sa údajne konala porada vodcov IS ohľadom ústupu ozbrojencov IS z Rakky cez tzv. južný koridor.Pri tomto nálete bol zlikvidovaný celý rad vysokopostavených veliteľov Islamského štátu, ako aj približne 30 stredných veliteľských kádrov a zhruba tri stovky radových bojovníkov - ich telesných strážcov.