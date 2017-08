Spojené štáty rozšírili varovanie pred cestovaním do Mexika

Ilustrčné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 23. augusta (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí predĺžilo svoje varovanie pre občanov USA pred cestovaním do Mexika na ďalšie oblasti v tomto štáte.V novom v utorok zverejnenom cestovnom odporúčaní sa podľa agentúry AP karibské rezorty Cancún a Playa del Carmen v juhovýchodnom Mexiku nespomínajú. Vo varovaní sa ale uvádza, že "Americké úrady výstrahu pre turistov rozšírili na južnejšie položené štáty Veracruz a Chiapas, ktoré sa doposiaľ na zozname nebezpečných lokalít nenachádzali.Rezort diplomacie uvalil absolútny zákaz na súkromné cesty zamestnancov americkej vlády do kriminalitou zničeného štátu Guerrero v juhozápadnom Mexiku. Pracovníci americkej vlády dosiaľ smeli letecky cestovať do tamojšieho letoviska Ixtapa. Presun po súši v tomto štáte alebo návštevu mesta Acapulco mali zakázané už dlhšie.