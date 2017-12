Spojené štáty vyjednali výrazné zníženie rozpočtu OSN

Sídlo OSN v New Yorku, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 26. decembra (TASR) - Spojené štáty vyjednali výrazné zníženie rozpočtu Organizácie Spojených národov. S odvolaním sa na oznámenie samotných amerických úradov o tom v utorok informovala agentúra AP.Misia USA pri OSN v nedeľu oznámila, že rozpočet OSN na obdobie 2018-2019 bol znížený o viac ako 285 miliónov dolárov. Škrty sa tiež budú vzťahovať na riadiace a podporné orgány OSN.V správe sa podľa AP suma rozpočtu OSN neuvádza, ani aký podiel z tohto krátenia sa vzťahuje na príspevok USA.Veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová uviedla, že otejto organizácie sa všeobecne veľmi dobre vie, a "zámerné zneužívanie veľkorysosti Američanov" nedovolí.Spojené štáty sú najväčším prispievateľom do kasy OSN. Od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkcie však stále výraznejšie tlačia na znižovanie nákladov a reformu tejto svetovej organizácie.