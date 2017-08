Spojené štáty vypovedali z Washingtonu dvoch kubánskych diplomatov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. augusta (TASR) - Spojené štáty požiadali dvoch kubánskych diplomatov pôsobiacich vo Washingtone, aby opustili územie USA. Reagovali tak na incidenty, ktoré spôsobili zdravotné ťažkosti americkým diplomatom v Havane, napísala dnes agentúra DPA.Podľa stredajšieho vyjadrenia hovorkyne amerického Štátneho departmentu k vypovedaniu kubánskych diplomatov došlo ešte v máji tohto roku. Kubánci sa následne vrátili naspäť do vlasti.Washington ich požiadal o odchod z krajiny v reakcii na bližšie nešpecifikované incidenty, ktoré vyvolali zdravotné ťažkosti u viacerých amerických diplomatov pôsobiacich v Havane. Niekoľkí z nich sa museli zo zdravotných dôvodov vrátiť do USA.povedala hovorkyňa Štátneho departmentu Heather Nauertová, ktorú citovala agentúra Reuters.Nauertová zdôraznila, že americké úrady zatiaľ nemajú definitívne poznatky o pôvodcovi a povahe uvedených incidentov, ktoré Washington začal evidovať už koncom minulého roka. Celú záležitosť však považujú za veľmi vážnu a dôkladne ju vyšetrujú. Bližšie podrobnosti neuviedla.Agentúra Reuters citovala nemenovaného amerického vládneho predstaviteľa, podľa ktorého sa v priebehu posledných šiestich mesiacov objavili u viacerých pracovníkov ambasády USA v Havane problémy so sluchom a iné symptómy. Niekoľkí museli začať používať načúvacie prístroje.Kuba proti vypovedaniu svojich diplomatov z USA protestovala a akúkoľvek zodpovednosť za uvedené prípady odmietla. Vyjadrila tiež pripravenosť spolupracovať pri ich objasnení.uvádza sa vo vyhlásení, ktoré v noci nadnes vydal rezort diplomacie v Havane.