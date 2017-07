Spojené štáty zakážu americkým občanom vstup do Severnej Kórey

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 21. júla (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zakáže občanom Spojených štátov cestovať do Severnej Kórey. Informovali o tom dnes nemenovaní americkí predstavitelia.Vláda vo Washingtone pristupuje k tomuto kroku po smrti amerického študenta Otta Warmbiera. Mladík upadol do kómy v severokórejskom väzení a následne po prevoze do vlasti zomrel.Súd v Severnej Kórei vlani usvedčil Warmbiera z podvratnej činnosti v podobe pokusu o krádež propagandistického plagátu, za čo si mal odpykať trest 15 rokov odňatia slobody s nútenými prácami.Americkí predstavitelia uviedli, že minister zahraničných vecí Rex Tillerson rozhodol o zavedenípre oblasť Severnej Kórey. Použitie amerického pasu na vstup na územie Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) sa tak stane protizákonným.Obmedzenie nadobudne účinnosť 30 dní od jeho zverejnenia vo Federálnom registri. Nie je však zatiaľ jasné, kedy sa tak stane. V dnešnom vydaní tohto vládneho periodika uvedené nariadenie ešte nefigurovalo.