Spojené štáty zmiernili sankcie uvalené na ruskú tajnú službu FSB

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. februára (TASR) - Americké ministerstvo financií zmiernilo dnes sankcie voči ruskej Federálnej bezpečnostnej službe (FSB), ktoré na ňu vlani uvalil prezident Barack Obama pre podozrenie, že Moskva uskutočnila niekoľko kybernetických útokov s cieľom ovplyvniť výsledok amerických prezidentských volieb.Vo vyhlásení ministerstva financií sa uvádza, že americké spoločnosti budú môcť s FSB vykonávať finančné transakcie vo výške potrebnej na získanie povolenia vyvážať do Ruska informačné technológie. Vydávať povolenia na dovoz šifrovacích technológií do Ruska má výlučne FSB.Americké ministerstvo financií takéto všeobecne platné povolenia väčšinou vydáva s cieľom pomôcť firmám prekonať neželané účinky sankcií.Americké tajné služby obvinili ruskú FSB z účasti na hackerských útokoch na počítačové systémy Demokratickej strany, ku ktorým došlo počas novembrových prezidentských volieb, v ktorých zvíťazil republikánsky kandidát Donald Trump.Spravodajské služby a nezávislí experti na kybernetickú bezpečnosť dospeli podľa agentúry Reuters k záveru, že hackeri FSB najprv v lete 2015 prenikli do počítačovej siete Demokratického národného výboru (DNC) a začali monitorovať e-mailovú a chatovú komunikáciu, ktorá v rámci nej prebiehala.Federálna bezpečnostná služba mala byť jednou z dvoch ruských tajných služieb, ktoré sa podieľali na operácii riadenej vysokopostavenými predstaviteľmi ruskej vlády. Jej cieľom bolo diskreditovať demokratickú kandidátku Hillary Clintonovú a pomôcť Donaldovi Trumpovi k volebnému víťazstvu.Vlani v decembri nariadil prezident Obama vyhostenie 35 ruských občanov podozrivých zo špionáže a uvalenie sankcií na FSB a vojenskú rozviedku GRU. Obama zároveň uvalil sankcie na štyroch ruských spravodajských dôstojníkov a tri spoločnosti, ktoré ruským kybernetickým operáciám poskytli materiálnu podporu.Nový americký prezident Donald Trump sa netají zámerom zlepšiť vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou. Biely dom však vyhlásil, že dnešný krok ministerstva financií neznamená zmiernenie sankcií uvalených na Rusko.