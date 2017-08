Spojené štáty zrejme obmedzia udeľovanie víz pre 4 štáty Ázie a Afriky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 24. augusta (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa je pripravená uvaliť vízové obmedzenia na štyri krajiny Ázie a Afriky, ktoré odmietajú prijať vlastných občanov deportovaných zo Spojených štátov.Sankčné opatrenie by Washington mal už čoskoro uvaliť na Kambodžu, Eritreu, Guineu a Sierru Leone, uviedla s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia americkej vlády agentúra AP.Tresty by mali prinútiťštáty, aby prijali jednotlivcov, ktorých sa USA pokúšajú vyhostiť.Minister zahraničných vecí Rex Tillerson môže v takomto prípade v súlade s federálnymi zákonmi rozhodnúť o neudeľovaní všetkých typov amerických víz, alebo iba niektorých pre občanov z týchto štátov, vysvetlila AP.Zdroj dodal, že Tillerson s najväčšou pravdepodobnosťou k úplnému zákazu udeľovania víz nepristúpi. Skôr by sa mal zamerať na členov vlád s rodinami, ako sa v podobných prípadoch stalo už v minulosti.Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť vydalo v stredu pre rezort diplomacie odporúčanie, aby zakročil voči štvorici štátov, ktoré vybralo spomedzi desiatky považovaných za. O ktoré konkrétne ide, nešpecifikovalo.