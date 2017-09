Spojenými štátmi podporované sily dobyli historické centrum Rakky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 1. septembra (TASR) - Spojenými štátmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) dobyli historické centrum mesta Rakka, ktoré je baštou teroristickej organizácie Islamský štát (IS).Hovorca SDF uviedol, že jednotky tohto vojenského zoskupenia "oslobodili" Staré mesto Rakky, ako aj ďalšiu štvrť al-Dirija.uvádza sa vo vyhlásení hovorcu.Po dobytí Starého mesta sa jednotky SDF dostali do bezprostrednej blízkosti hlavných základní IS v centre Rakky.Jednotky SDF, združujúce prevažne kurdské a arabské, ale aj asýrske, arménske a turkménske milície, spustili operáciu zameranú na dobytie provincie Rakka vlani v novembri. Boj o mesto sa začal 6. júna a podľa dostupných informácií už vstupuje do záverečnej fázy. Bojovníkom z SDF poskytuje vzdušnú podporu medzinárodná koalícia pod vedením USA.Džihádisti z Islamského štátu sa Rakky, metropoly rovnomennej sýrskej provincie, zmocnili v roku 2014 a vyhlásili ho za hlavné mesto svojho samozvaného kalifátu. Rakka sa nachádza len zhruba 90 kilometrov od tureckých hraníc.