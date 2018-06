Spolkové krajiny chcú získať časť miliardovej pokuty Volkswagenu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lübeck 21. júna (TASR) - Miliardovú pokutu, ktorú dostal Volkswagen v súvislosti s emisnou aférou, by nemalo získať len Dolné Sasko, ale mala by sa rozdeliť aj medzi ostatné spolkové krajiny.povedala ministerka financií Slezvicka-Holštýnska Monika Heinoldová pre denník Lübecker Nachrichten.Heinoldová nemá pochopenie ani pre úmysel VW odpísať pokutu z daní.Štátna prokuratúra v Braunschweigu minulý týždeň uložila Volkswagenu pokutu vo výške jednej miliardy eur a koncern ju medzičasom celú uhradil. Dolnosaský premiér Stephan Weil v stredu (20.6.) potvrdil, že peniaze v pondelok (18.6.) prišli do krajinského rozpočtu.