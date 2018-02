Spolkové krajiny Nemecka žiadajú, aby NPD nedostávala peniaze od štátu

Na archívnej snímke predseda NPD Frank Franz Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 2. februára (TASR) - Šestnásť nemeckých spolkových krajín nechce, aby ultrapravicová Národnodemokratická strana Nemecka (NPD) dostávala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. NPD totiž podľa nich svojim pôsobením podrýva nemeckú ústavu, informovala agentúra AP.Predstavitelia spolkových krajín zastúpených v Spolkovej rade (Bundesrat) sa v piatok jednomyseľne vyslovili za to, aby sa v tejto obrátili na ústavný súd.Takýto postup umožňuje vlaňajšia novela ústavy, podľa ktorej môžu byť extrémistické strany vylúčené zo systému štátneho financovania.Ústavný súd už vlani zamietol žiadosť spolkových krajín o zákaz činnosti NPD. Sudcovia vtedy dospeli k záveru, že strana síce má protiústavné zameranie, avšak pre svoj pomerne obmedzený politický dosah predstavuje len malú hrozbu.Politické strany sú v Nemecku financované z verejných prostriedkov na základe toho, koľko hlasov získajú vo voľbách do krajinského, spolkového či Európskeho parlamentu.Samotná NPD uvádza, že v ostatných rokoch dostávala z týchto prostriedkov zhruba 1,2 milióna eur ročne. Táto strana sa nikdy nedosiahla do Spolkového snemu (Bundestag), jej člen a bývalý predseda Udo Voigt je však momentálne europoslancom.