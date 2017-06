Spoločné MSR a MČR s výborným obsadením a zaujímavým programom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program MSR a MČR:



štvrtok 22. júna:

15.00 časovka junioriek na 20 km

16.30 časovka žien na 26 km

18.00 časovka juniorov na 26 km



piatok 23. júna:

15.00 časovka mužov do 23 rokov a elite na 40 km



sobota 24. júna:

9.30 preteky s hromadným štartom žien a junioriek na 82 km

13.30 charitatívne "open" cestné preteky s hromadným štartom

16.00 preteky s hromadným štartom juniorov na 110 km



nedeľa 25. júna:

10.00 preteky s hromadným štartom mužov do 23 rokov a elite na 193 km

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 22. júna (TASR) - Najväčším lákadlom spoločných majstrovstiev Slovenska a Česka v cestnej cyklistike bude dvojnásobný svetový šampión Peter Sagan so spolujazdcami z profitímu Bora-Hansgrohe. Diváci v Žiari nad Hronom i pri televíznych obrazovkách sa však môžu tešiť aj na ďalších jazdcov "federálnej" špičky, zaujímavé trate a preteky, ktoré budú môcť sledovať na veľkoplošných obrazovkách vo fanzónach, a množstvo sprievodných podujatí.Organizátori pritiahli do Žiaru silné štartové pole. Spolu s Petrom Saganom nebude chýbať ani jeho brat Juraj a ďalší dvaja Slováci v drese Bory Michael Kolář a Erik Baška. Za českú stranu zastupujú stajňu Jan Bárta a Leopold König. Obhajovať český titul bude Roman Kreuziger z tímu ORICA-Scott, konkurenciu mu budú robiť aj Petr Vakoč a Zdeněk Štybar z ďalšieho ProTour tímu Quick-Step Floors. Trojčlenné zastúpenie bude mať aj kontinentálny tím CCC Sprandi Polkowice. O dobré výsledky sa na domácej pôde pokúsia jazdci Dukly Banská Bystrica na čele s najlepším Slovákom na uplynulom Okolo SR Patrikom Tyborom, či Marek Čanecký z Amplatz-BMC.Zápolenia na spoločnom šampionáte odštartovali vo štvrtok popoludní časovkami junioriek (20 km), juniorov a žien (obe 26 km). V piatok je na programe jazda proti času v kategórii mužov do 23 rokov a elite na 40 km, no Slovensko v nej nebude mať zastúpenie z radov World Tour. V sobotu od 9.30 h si zmerajú sily v pretekoch s hromadným štartom ženy, juniorky (obe 82 km) a juniori (110 km). Tradične najpútavejšia je nedeľa, keď sa o majstrovské tituly na ceste pobijú elitní pretekári a U23, ktorí musia zvládnuť sedem okruhov zo Žiaru cez Lovčicu, Janovu Lehotu, Kosorín, Slaskú, Lutilu a späť do Žiaru s celkovo dĺžkou 193 km. Slovenský titul obhajuje Juraj Sagan."Nikoho nemôžeme podceniť. Pripravení budú všetci. Takže budeme sa prispôsobovať vzniknutej situácii a snažiť sa mať preteky pod našou kontrolou. Nebude to však ľahké, pretože konkurencia tiež nespí. Jednoducho budeme ako tím bojovať o titul," povedal pre oficiálnu stránku podujatia cyklistika2017.sk J. Sagan.doplnil Peter.Na bezpečnosť a plynulý priebeh šampionátu bude dozerať až 220 usporiadateľov a desiatky organizátorov. Na trati pripravili až niekoľko kilometrov zábran.prezradil technický riaditeľ pretekov Peter Doležal.Nebude chýbať množstvo skúsených rozhodcov, medzi nimi aj niekdajší vicemajster sveta a skúsený medzinárodný rozhodca Medzinárodnej cyklistickej únie Milan Dvorščík. UCI má vo svojom programe zakotvený tvrdý boj proti dopingu, preto aj na spoločnom šampionáte budú antidopingoví komisári.Organizátori pripravili pre divákov priamo v dejisku aj fanzóny s veľkými LED obrazovkami. Jedna bude v priestore pred žiarskym Mestským kultúrnym centrom a dve veľké LED obrazovky pred obchodným domom Lidl. Ďalšia fanúšikovská zóna medzi Kosorínom a Janovou Lehotou, takisto s LED obrazovkou. Fanúšikovia cyklistiky sa môžu tešiť aj na oficiálny tímový autobus Bora-Hansgrohe, ktorý má vlastnú sprchu, toaletu i kuchynku. Záujemcovia si taktiež môžu vyskúšať jazdu na cyklistickom trenažéri z jednej horskej etapy na Tour de France. Pripravený je aj hudobný sprievod a atrakcie pre deti.povedal na štvrtkovej TK riaditeľ pretekov Milan Veselý.povedal primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.dodal šéf Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.