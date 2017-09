Spoločného zasadnutia vlády SR a ČR sa zúčastní aj minister Lajčák

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák . Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) – Spoločného rokovania vlád Slovenskej republiky a Českej republiky v Ledniciach sa zúčastní aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). Je to na dlhšiu dobu jedna z jeho posledných oficiálnych aktivít vo funkcii ministra. Sťahuje sa do New Yorku, kde bude vykonávať funkciu predsedu Valného zhromaždenia OSN.Spoločné rokovanie vlád je tradičnou platformou nadštandardnej bilaterálnej spolupráce medzi oboma krajinami, zdôraznilo pri tejto príležitosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, ktoré informovalo o Lajčákovej účasti na pondelkovom (4.9.) spoločnom rokovaní slovenských a českých ministrov.priblížil rezort diplomacie.Šéfovia rezortov prerokujú tiež aktuálne otázky európskej a medzinárodnej agendy, vrátane tých, ktoré sa viažu k rámcu regionálnej spolupráce.Lajčák bude predsedom Valného zhromaždenia OSN na funkčné obdobie rokov 2017–2018. Jeho náplňou bude organizovať podujatia na najvyššej úrovni k aktuálnym témam, často tiež k otázkam, na ktorých sa Bezpečnostná rada OSN nie je schopná dohodnúť.