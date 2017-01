Spoločnosť Air France nevzala na palubu 15 osôb z moslimských krajín

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 30. januára (TASR) - Letecká spoločnosť Air France počas víkendu nevzala na palubu svojich lietadiel 15 cestujúcich z moslimských krajín, ktorí cestovali do USA. Dôvodom bol najnovšie opatrenia v imigračnej politike USA.Air France vo svojom dnešnom vyhlásení uviedla, že v sobotu ju americké úrady informovali o nových reštrikciách, na ktorých základe letecká spoločnosť nemala na výber a bola nútená neumožniť cestujúcim z moslimských krajín nastúpiť do lietadiel smerujúcich do USA.Hovorkyňa Air France dodala, že cestujúci sa buď vrátili do odletového miesta, alebo bolo o nich bolo postarané iným spôsobom. Bližšie podrobnosti, napríklad o štátnej príslušnosti cestujúcich, hovorkyňa nezverejnila.Tento postup vyvolal počas uplynulého víkendu vlnu kritiky na adresu Air France, ktorá sa dnes bránila, že každá letecká spoločnosť - bez ohľadu na svoju domovskú krajinu - je povinná podriadiť sa pravidlám na vstup do tej-ktorej krajiny. Na otázku, či možno v budúcnosti očakávať nárast počtu odmietnutých cestujúcich, hovorkyňa uviedla, že je ťažko to vopred odhadovať. "" dodala.Agentúra AP uviedla, že Air France pôvodne uvádzala, že na jej linkách do USA nemohlo cestovať 21 cestujúcich, toto číslo však dnes upravila.Americký prezident Donald Trump zaviedol v piatok 90-dňový zákaz vstupu do USA pre občanov siedmich krajín spájaných s islamským radikalizmom. Ide o Irak, Irán, Sýriu, Líbyu, Jemen, Somálsko a Sudán. Na štyri mesiace Trump zároveň pozastavil program prijímania utečencov, aby poskytol príslušným orgánom čas na prehodnotenie bezpečnostných postupov i počtov prijímaných osôb.Americké úrady následne v súvislosti s dekrétom na letiskách zadržali či priamo z nich deportovali niekoľko stoviek ľudí.Počas uplynulého víkendu sa v centrách viacerých veľkomiest USA aj na tamojších medzinárodných letiskách konali proti Trumpovmu imigračnému výnosu demonštrácie, na ktorých sa zúčastnili desaťtisíce ľudí.