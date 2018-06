Spoločnosť Anext má nového majiteľa a mení meno na LeikTec

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (TASR) - Novým majiteľom IT spoločnosti Anext sa začiatkom júna stala Axioma Europe so sídlom v Českej republike.Axioma Europe odkúpila majoritný 66-percentný podiel a zvyšných 34 % si ponecháva Jozef Chamraz, doterajší spoluvlastník firmy Anext. Spoločnosť zároveň zmenila názov na LeikTec.Axioma Europe do vedenia firmy nominovala krízový manažment. Jeho úlohou je spoločnosť finančne ozdraviť a nastaviť novú stratégiu fungovania.Spoločnosť LeikTec nebude bližšie komentovať ďalšie detaily transakcie. Obe strany sa zmluvne dohodli, že finančné podrobnosti transakcie nebudú zverejňovať.