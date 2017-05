Spoločnosť Dúha vylučuje účasť na nekalých praktikách

Na snímke vpravo majiteľ spoločnosti Dúha, a. s. Miroslav Remeta. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 31. mája (TASR) - Všetky dôvody, ktoré mohli byť v roku 2016 zo strany finančnej správy podnetom pre kontroly, boli z poskytnutých podkladov vyhodnotené ako nerelevantné a nedôvodné. Je o tom presvedčená stavebná spoločnosť Dúha.konštatuje vedenie firmy v dnešnom stanovisku pre médiá.Finančná správa podľa nich pokračuje v preverovaní ďalších stupňov obchodného reťazca, teda aj takých subdodávateľov ich subdodávateľov, s ktorými spoločnosť nikdy nemohla prísť do styku.konštatuje Dúha.V stanovisku tiež pripomína, že s ohľadom na charakter a veľkosť firmy sú všetky jej postupy pravidelne kontrolované a prísne auditované nezávislou audítorskou spoločnosťou.dodáva Dúha vo svojom stanovisku s tým, že je pripravená kedykoľvek obhájiť všetky transakcie, ktoré sa jej priamo dotýkajú.Podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Nicholsonová (SaS) ešte v pondelok (29.5.) informovala, že dostala anonym s podnetom na začatie trestného stíhania vo veci, z ktorej mali byť podozriví štyria štatutári spoločnosti Dúha. Anonym obsahoval sprievodný list a vypracované kvalifikované trestné oznámenie o podozrení z krátenia dane vo výške 1,1 milióna eur.Liberáli sa domnievajú, že kvalifikované trestné oznámenie nikdy neopustilo Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS), pretože niekto zhora sa postaral o to, aby bolo "stopené". Podľa informácií zo sprievodného listu malo poslúžiť len na vydieranie štatutárov Dúhy. Nicholsonová preto podáva dve trestné oznámenia – jedno za podozrenie z daňových podvodov, druhé za zneužitie právomoci verejného činiteľa.Finančná správa (FS) na to reagovala, že v kontrole stavebnej spoločnosti Dúha stále pokračuje a strana SaS zavádza. Na poslancov tejto strany plánuje preto podať trestné oznámenie "za krivé obvinenie a poškodzovanie dobrého mena".vyhlásil prezident FS František Imrecze.