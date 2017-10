Spoločnosť Gabor mala porušiť Zákonník práce, tvrdia odbory

Výroba vo firme Gabor, ilustračné foto Foto: FOTO TASR - Milan Podmaník Foto: FOTO TASR - Milan Podmaník

Bánovce nad Bebravou 6. októbra (TASR) - Bánovský výrobca obuvi, spoločnosť Gabor, mal porušiť Zákonník práce. Vedenie firmy nariadilo prácu nadčas počas soboty 30. septembra, pričom sa o tom vopred nedohodlo so zástupcami zamestnancov. Tvrdia to zástupcovia odborov. Vedenie Gaboru to odmieta, prácu nadčas podľa svojho vyjadrenia so zamestnancami vopred dohodlo. Situáciou sa už zaoberá inšpektorát práce v Trenčíne.povedal dnes hovorca inšpektorátu Juraj Hajšo. So spoločnosťou Gabor podľa neho neboli z pohľadu inšpektorátu doteraz žiadne vážnejšie problémy.K situácii vo firme malo dôjsť po tom, čo sa tam sformovalo nové vedenie odborov na čele s ich predsedníčkou Monikou Žemberovou, o čom zamestnávateľa informovali 18. septembrauviedol pre TASR Ján Stískal, člen predsedníctva Rady Odborového zväzu KOVO. Odbory podľa neho skonštatovali, že k dohode nedošlo.Zamestnávateľ nemôže v zmysle zákona nariadiť na dni pracovného voľna zmenu, môže ju len dohodnúť, aj rozsah a podmienky práce môže určiť až po dohode so zástupcami zamestnancov, zdôvodnil Stískal s tým, že podľa odborov tak zamestnávateľ porušil Zákonník práce.Žemberová mala podľa vyjadrenia firmy aj porušiť pracovnú disciplínu, podľa slov Stískala išlo o napomenutie za opustenie pracoviska. "Žemberová povedala, že si nie je vedomá nejakého porušenia pracovnej disciplíny, keďže pracovisko opustila len na podnet toho, že si ju konateľ zavolal k sebe," doplnil s tým, že predsedníčku odborov na to mala vyviesť z firmy SBS služba.reagovala dnes mediálna zástupkyňa spoločnosti Adriana Bednárová.Dôvodom, ako ďalej tvrdí, je závažné porušenie pracovnej disciplíny, nakoľko aj počas pracovnej doby Žemberová rozdávala letáky, v ktorých vyzývala svojich kolegov a kolegyne na bojkotovanie sobotňajšej práce nadčas a ohrozovala tak dôležitý záujem zamestnávateľa. Predsedníčka odborov to odmieta, podľa svojich slov letáky rozdávala mimo pracovnej doby.doplnila Bednárová s tým, že prípad kolegyne podnik mimoriadne mrzí.dodala.