Spoločnosť Hyundai plánuje investovať do nových technológií

Soul 17. januára (TASR) - Juhokórejská spoločnosť Hyundai Motor Group plánuje v najbližších piatich rokoch investovať vyše 17 miliárd eur do nových technológií a prijať 45.000 ľudí. Viacerí analytici však pochybujú, či sa firme podarí plány ohľadne pracovnej sily zrealizovať, keďže v dôsledku slabšieho predaja v poslednom období je nútená znižovať náklady.Oznámenie prišlo krátko potom, ako juhokórejský minister financií navštívil výskumné centrum Hyundai Motor Group. Minister následne uviedol, že firma by v najbližších piatich rokoch mala investovať do piatich rastových oblastí. Sú nimi autonómne a prepojené vozidlá, ďalej inteligentné autá, robotika a umelá inteligencia, energie budúcnosti a start-upy. Spoločnosť, pod ktorú patria automobilky Hyundai a Kia, by do týchto oblastí mala investovať celkovo 23 biliónov wonov (17,66 miliardy eur).Suma by podľa niektorých ekonómov nemala prekvapiť, keďže kapitálové výdavky automobilky Hyundai ročne dosahujú okolo 4 až 5 biliónov wonov a firma už skôr naznačila, že do spomínaných oblastí bude investovať. Horšie to podľa nich bude s plnením prísľubu v oblasti nových pracovných miest.Analytici dodali, že oznámené zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré potvrdila aj hovorkyňa firmy Hyundai, je nereálne a pravdepodobne politicky motivované. Automobilka Hyundai Motor zamestnávala ku koncu septembra vyše 68.190 ľudí a Kia okolo 34.750. Ako uviedli analytici zo spoločnosti Hanyang Securities, dá sa to chápať ako gesto voči vláde.(1 EUR = 1302,40 KRW)