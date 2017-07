Spoločnosť IPM investuje do AeroMobilu, podporí vývoj lietajúceho auta

Na archívnej snímke zadná časť nového modelu AeroMobilu, ktorý predstavili novinárom zástupcovia spoločnosti AeroMobil. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 6. júla (TASR) – Investičná a poradenská spoločnosť InfraPartners Management (IPM) sa rozhodla v rámci svojej divízie IPM Growth investovať do spoločnosti AeroMobil pôsobiacej v oblasti vývoja inovatívnych lietajúcich vozidiel. Prostriedky podporia ďalšiu etapu vývoja lietajúceho auta. Výšku investície firmy nespresnili, má však ísť o sedemcifernú sumu.IPM je globálna správcovská a poradenská spoločnosť spravujúca fondy s rôznorodými stratégiami so sídlom v Londýne a Bratislave, s regionálnymi pobočkami v Číne, Kórei, Guernsey a Turecku. Investuje do infraštruktúrnych, technologických a komoditných sektorov.Finančná podpora IPM a jej klientov pomôže spoločnosti AeroMobil sústrediť sa na finalizáciu produkcie vozidla, vrátane jeho testovania a certifikácie. Globálny zásah pomôže pri identifikácii ďalších vhodných investorov. IPM v týchto dňoch uskutočňuje aj investičnú roadshow v Ázii, aby zhodnotila zvyšujúci sa záujem investorov v regióne."Krátko po tom, ako sme predstavili novú generáciu AeroMobilu, sme 100-% sústredení na to, aby sme pripravili vozidlo na testovanie tento rok a na dodávky prvým zákazníkom do roku 2020. Sme presvedčení, že inžiniersky a technologický prístup, ktorý sme si zvolili, sa stretne s neustále sa zvyšujúcim záujmom o osobnú leteckú dopravu," uviedol spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ AeroMobilu Juraj Vaculík.IPM označila AeroMobil za jeden z najúspešnejších podnikateľských príbehov na Slovensku a značku, ktorá formuje budúcnosť mobility.povedal partner spoločnosti Marián Boček.V čase masovej urbanizácie a rastúceho dopravného preťaženia vo svete AeroMobil verí, že existuje príležitosť odpovedať na tieto výzvy novou generáciou osobných lietajúcich dopravných prostriedkov. Napríklad na ázijských trhoch, najmä v Číne, sú podľa neho fenoménom investície do leteckej infraštruktúry, ktoré vytvárajú príležitosti pre inovácie v doprave.Cieľom AeroMobilu je vytvoriť skutočné lietajúce auto, ktoré je pripravené pre zákazníkov v rámci existujúcej regulácie a infraštruktúry pre malé lietadlá a automobily. Z dôvodu bezpečnosti, dostupnosti a vyššej výdrže zvolila spoločnosť pre svoje súčasné vozidlo spaľovací motor.