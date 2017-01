Spoločnosť KLM musí rešpektovať Trumpov výnos, inak jej hrozia pokuty

Letuška holandskej leteckej spoločnosti KLM kráča na autobusovú zastávku na letisku Schiphol v Amsterdame. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 30. januára (TASR) - Holandská letecká spoločnosť KLM a amsterdamské letisko Schiphol nemajú inú možnosť, než spolupracovať s vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa pri uplatňovaní výnosu o zákaze vstupu do USA pre občanov siedmich moslimských krajín. Ináč im hrozia veľké finančné pokuty, upozornil dnes spravodajský server DutchNews.nl.Holandská televízna stanica NOS s odvolaním sa na predstaviteľov KLM spresnila, že by išlo o straty vo výške miliónov eur, ak by sa spoločnosť rozhodla ignorovať nariadenia Trumpovej administratívy a prevážala z Amsterdamu do USA pasažierov z krajín s dočasným zákazom vstupu. Za každéhopasažiera by spoločnosť musela zaplatiť, čo by mohlo znamenať desaťtisíce eur.Hovorca KLM zdôraznil, že Holanďania len skontrolujú pasy cestujúcich a následne sa riadia pokynmi amerických bezpečnostných služieb.Pre spoločnosť KLM má význam zachovať so dobré vzťahy s USA aj preto, že približne 25 percent obratu pochádza z letov do Ameriky a letisko Schiphol má licenciu na prevádzkovanie terminálu č. 4 na medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho.DutchNews.nl upozornil, že predstavitelia letiska Schiphol sa zatiaľ nevyjadrili k situácii v tamojšej tranzitnej hale, kde uviazlo viacero občanov Iránu cestujúcich do USA kvôli vedeckému výskumu alebo návšteve príbuzných.Holandská diplomacia medzitým spolu s ďalšími krajinami EÚ rieši otázku, ako odpovedať na Trumpovu iniciatívu v prípade európskych občanov, ktorí majú okrem občianstva EÚ aj pas niektorej zokrajín.