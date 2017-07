Spoločnosť Nafta v roku 2016 dosiahla zisk po zdanení 79,55 mil.eur

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. júla (TASR) - Akciová spoločnosť Nafta, ktorá je významným operátorom podzemných zásobníkov zemného plynu (PZZP) na Slovensku, aj v regióne strednej Európy, dosiahla v roku 2016 zisk po zdanení vo výške 79,55 milióna eur. Informovala o tom dnes špecialistka externej komunikácie spoločnosti Alena Masláková Škvrndová.Investície spoločnosti dosiahli podľa jej informácií úroveň 6,4 milióna eur, pričom smerovali napríklad do druhej etapy projektu Záhorská Ves, v rámci ktorej boli do zberného plynového strediska pripojené ďalšie tri ťažobné sondy. V rámci investícií Nafta venovala pozornosť tiež zvyšovaniu bezpečnosti na zariadeniach PZZP.Podzemné zásobníky spoločnosti podľa nej pred začiatkom zimnej sezóny v roku 2016 zaznamenali historicky najvyšší stav naplnenia a počas celého roka firma spoľahlivo plnila požiadavky klientov bez obmedzení. V porovnaní s rokom 2015 sa situácia na trhu s uhľovodíkmi stabilizovala a ceny komodít zostali aj naďalej na pomerne nízkej úrovni.uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Martin Bartošovič.Na zmeny požiadaviek trhu reagovala Nafta podľa nej predovšetkým vytváraním a ponukou takých produktov, o ktoré majú klienti záujem. V uplynulom roku sa napríklad vrátila s produktom 'Opcia na skladovaciu kapacitu', ktorý opätovne zaznamenal úspech. Samozrejmosťou pri poskytovaní služieb bolo aj zníženie počtu odstávok s dopadom na klienta, čo si vyžiadalo systematické plánovanie a riadenie prác údržby a rekonštrukcií.Informovala, že po dlhodobých prípravách Nafta začala spoluprácu so spoločnosťou Cub Energy Inc. v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov na území Ukrajiny. Ide o úspešný krok v stratégii rozvoja aktivít spoločnosti na zahraničných trhoch. Nafta zároveň pokračovala v skúmaní možností etablovania sa aj na ďalších zahraničných trhoch, ako je napríklad Nemecko či Turecko.Rok 2016 priniesol pokračovanie projektu uskladňovania energie z obnoviteľných zdrojov v podzemných geologických štruktúrach – Underground Sun Storage, v ktorom je Nafta jedným z partnerov lídra konzorcia, rakúskej spoločnosti RAG.Vlani sa ukončilo fyzické vtláčanie zmesi plynu a vodíka do ložiska a v súčasnosti je už úspešne zavŕšená aj testovacia prevádzka projektu. Kapacita obnoviteľných zdrojov neustále narastá, a preto je potrebné hľadať ich synergie s plynárenstvom, ktoré by zaručili vzájomnú podporu a úspešné fungovanie oboch zdrojov v budúcnosti, ktoré by spoločnosti Nafta priniesli možnosť transformácie z podzemného skladovateľa zemného plynu na skladovateľa energie. K 31. decembru 2016 pracovalo v spoločnosti Nafta 649 zamestnancov.