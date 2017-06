Spoločnosť Nike prepustí okolo 1400 zamestnancov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Beaverton 15. júna (TASR) - Americká spoločnosť Nike plánuje zmeny vo svojom biznise. Tie by jej mali umožniť pružnejšie reagovať na rýchlo sa meniace nálady spotrebiteľov, ako aj na rast konkurencie. Súčasťou zmien bude redukcia sortimentu výrobkov a zároveň zníženie počtu pracovných miest.Výrobca športovej obuvi a oblečenia uviedol, že prepustí v celom svete približne 1400 zamestnancov. To predstavuje zhruba 2 % z globálnej pracovnej sily spoločnosti. Firma zároveň zredukuje svoj sortiment obuvi a oblečenia. Súčasný počet produktov športových odevov a obuvi plánuje znížiť približne o štvrtinu.V rámci plánu reštrukturalizácie sa firma Nike chce sústrediť na 12 miest v 10 krajinách. Tie by sa na jej očakávanom raste do konca roku 2020 mali podieľať viac než 80 %. Ako uviedla, týmito mestami sú New York, Los Angeles, Berlín, Paríž, Barcelona, Miláno, Londýn, Peking, Šanghaj, Soul, Tokio a Mexico City.