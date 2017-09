Spoločnosť O2 Slovakia investovala do siete vyše 80 miliónov eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Vyše 80 miliónov eur investovala telekomunikačná spoločnosť 02 Slovakia do budovania 4G siete za uplynulé dva roky. V súčasnosti signál 4G LTE operátora je dostupný už pre viac ako 90 % obyvateľov.Ako informoval dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi generálny riaditeľ spoločnosti Peter Gažík, vďaka masívnym investíciám a výstavbe v uplynulých dvoch rokoch pribudlo takmer 1400 novopokrytých lokalít. V apríli spustilo O2 prevádzku bezdrôtového pevného internetu na doma na báze technológie LTE TDD pre viac ako 300.000 domácností v prevažne ťažko dostupných lokalitách. Pred necelými dvoma rokmi O2 ohlásilo výrazné investície do výstavby a rozvoja sietí. V roku 2016 sa operátorovi podarilo 4G LTE signálom pokryť okolo 300 nových lokalít, čím dostalo rýchly internet do viac ako 680 miest a obcí. Pokrytie obyvateľstva tak O2 zvýšilo z východiskových 25 % na 70 % ku koncu roka 2016.Okrem obývaných lokalít sa operátor sústredil aj na pokrývanie diaľnic a rýchlostných ciest. V tomto roku výstavba 4G LTE pokračovala ešte rýchlejším tempom. Za 9 mesiacov pribudlo ďalších 1080 novopokrytých lokalít.povedal Gažík.Spolu s výstavbou 4G LTE siete O2 cieli k maximálnemu možnému pokrytiu obyvateľov vlastnou 2G sieťou. Za posledné dva roky O2 zvýšilo mieru pokrytia na súčasných 97,9%. V rámci plynulého prechodu na poskytovanie služieb výlučne vo vlastnej sieti a na dosiahnutie čo najväčšieho komfortu sprístupňuje od októbra pre zákazníkov nachádzajúcich sa mimo pokrytia O2 siete aj sieť Orange Slovensko. Prevádzka sa bude týkať poskytovania 2G hlasových a dátových služieb v režime národného roamingu. Zároveň ostáva v platnosti aj dohoda o poskytovaní národného roamingu so spoločnosťou Slovak Telekom.