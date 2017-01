Spoločnosť Ryanair od marca spustí novú leteckú linku Krakov - Lurdy

Ilustračná fotografia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 27. januára (TASR) – Medzi poľským Krakovom a francúzskymi Lurdami začne od 27. marca premávať nová letecká linka spoločnosti Ryanair. Lietať bude Boeing s kapacitou 189 miest dvakrát v týždni, a to vo štvrtok a v nedeľu. Nová linka bude ľahko prístupná aj pre obyvateľov severovýchodného Slovenska a mala by posilniť turizmus medzi partnerskými regiónmi Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a departmentu Horné Pyreneje. Zástupcovia francúzskeho regiónu aj leteckej spoločnosti dnes v Prešove prezentovali nové letecké spojenie ako príležitosť ponúknuť verejnosti rýchle spojenie do zaujímavej turistickej destinácie.Predseda PSK Peter Chudík uviedol, že spolupráca s departmentom Horné Pyreneje začala už v roku 2003, oficiálna zmluva bola podpísaná o dva roky neskôr. Pri svojich návštevách už skôr hovoril o leteckom spojení medzi mestami Poprad a Lurdy. Z ekonomického hľadiska však dochádza k leteckej linke z Krakova. Napriek tomu ho to teší, lebo do Krakova existuje priame autobusové spojenie z Prešova, Popradu ale aj z Liptovského Mikuláša.“ uviedol Chudík. PSK teraz zvažuje vlastnú prezentáciu v departmente Horné Pyreneje.Primátorka mesta Lurdy Josette Bourdeu povedala, že ich zámerom je pritiahnuť do Lúrd novú klientelu, ale tiež spríjemniť cestu pútnikom, ktorí tu už boli, ale museli stráviť dva dni jazdy autom alebo vlakom. Teraz sa komfort z cestovania o poznanie zvýši. Turisti okrem lurdskej svätyne a duchovného vyžitia majú možnosť spoznať krásy okolia.“ uviedla primátorka.Novú leteckú linku do Lúrd vítajú aj cirkevní predstavitelia, biskup spišskej diecézy Štefan Sečka vyjadril presvedčenie, že sa posilní náboženský turizmus.Letecké spojenie ponúka stráviť v Lurdách predĺžený víkend – príchod vo štvrtok a odchod v nedeľu, alebo tu návštevník môže pobudnúť päť dní od nedele do štvrtka, prípadne i dlhšie. Odlet z Krakova bude vo štvrtok o 17.05 h a v nedeľu o 7.40 h, z Lúrd vo štvrtok o 20.15 h a v nedeľu o 10.50 h, let potrvá zhruba dve a pol hodiny.