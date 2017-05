Spoločnosť Saab a TUKE v Košiciach vstupujú do novej fázy spolupráce

Technická univerzita v Košiciach. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava/Košice 29. mája (TASR) - Spoločnosť Saab, ktorá dodáva obranné a bezpečnostné riešenia, a Technická univerzita v Košiciach (TUKE) vstupujú do novej fázy spolupráce v oblasti inovácií. V uplynulých dňoch podpísali v Bratislave dohodu o spolupráci, ktorá prinesie ďalší presun švédskeho know-how do Startup centra TUKE a podnikateľského inkubátora TUKE.Spolupráca medzi univerzitou a spoločnosťou Saab sa v ďalšej fáze sústredí na spojenie univerzity TUKE a inkubovaných spoločností so skúsenými švédskymi podnikateľskými poradcami, ktorí majú skúsenosti s start-upmi pri ich rozvoji v úspešné podniky.hovorí viceprezident a riaditeľ pre obchodný vývoj a stratégiu v spoločnosti Saab Peter Nilsson.Spolupráca je založená na tzv. princípe Triple Helix, ktorý spája zainteresované osoby z verejného sektora, akademického sektora a priemyslu v úsilí prekonať technologické výzvy, pred ktorými stojí dnešná spoločnosť.tvrdí vicerektor TUKE pre inovácie Anton Čižmár.Startup centrum TUKE je súčasťou Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Ústav spolupracuje so spoločnosťou Saab od roku 2015.