Spoločnosť Saab sa ohradila voči slovám ministra Gajdoša

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) – Švédska spoločnosť Saab ešte vlani doručila slovenskému ministerstvu obrany návrh na výstavbu logistického centra Gripen Support Centre na Slovensku. Výrobca stíhačiek Gripen to uviedol v pondelok v reakcii na slová ministra obrany Petra Gajdoša (SNS), ktorý počas sobotňajšej (16.6.) rozhlasovej diskusie v RTVS tvrdil, že ministerstvo takúto ponuku nedostalo.Švédsky producent si je podľa jeho písomného stanoviska vedomý, že počas rozhovoru v slovenskom rádiu povedal slovenský minister obrany Peter Gajdoš, že nedostal žiadnu ponuku od Švédskeho kráľovstva, ktorá by sa týkala návrhu spoločnosti Saab na výstavbu Gripen Support Centre na Slovensku a s tým spojeného vytvorenia päťsto pracovných miest v prípade, že sa Slovensko rozhodne vybrať lietadlá Gripen pre svoje letectvo.vyhlásil v stanovisku Magnus Lewis-Olsson, riaditeľ Market Area Europe spoločnosti Saab. Návrh bol podľa neho doručený spolu so sprievodnými listami od Marcusa Wallenberga a Hakana Buskheho, t.j. prezidenta a výkonného riaditeľa spoločnosti Saab.Gajdoš v rozhlasovej relácii Sobotné dialógy reagoval na poslanca Ľubomíra Galka (SaS), ktorý mu vytkol, že sa jeho ministerstvo už rozhodlo pre americké stíhačky F-16, aj keď švédske Gripeny mohli byť lacnejšie a ich výrobca by navyše vybudoval na Slovensku logistické centrum na údržbu stíhačiek, kde môže pracovať až 500 ľudí.povedal minister.Gajdoš Galkovi vytkol, že rozpráva o veciach, ktoré sú neoficiálne.uviedol ďalej minister. O detailoch ponúk amerického a švédskeho výrobcu Gajdoš nechcel hovoriť, podľa neho tak nemôže pred schválením nákupu konať, a to na žiadosť samotných producentov.Do konca júna by sa mohlo rozhodnúť, aké nové stíhačky budú po ruských MiG-29 chrániť vzdušný priestor Slovenska. V hre sú americké stroje F-16 a švédske Gripeny. Gajdoš to potvrdil aj v sobotnej diskusnej relácii RTVS. Rezort obrany už na základe ponúk zanalyzoval stíhačky a do konca júna predloží minister materiál na rokovanie vlády.vysvetlil Gajdoš.Poslanec NR SR a bývalý minister obrany Ľubomír Galko si však myslí, že je už dávno rozhodnuté a budú to F-16.priblížil poslanec. F-16 majú podľa neho lepšie bojové vlastnosti, mínusom je, že majú byť dodané neskoršie ako Gripeny, čo znamená predĺženie životnosti ruských stíhačiek, ktorými Slovensko v súčasnosti disponuje.