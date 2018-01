Spoločnosť SANAGRO sa výrazne ohradzuje voči tvrdeniam M. Gumana

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. januára (TASR) – Spoločnosť SANAGRO, a.s., sa výrazne ohradzuje voči tvrdeniam predsedu Združenia vlastníkov družstevných podielových listov (DPL) Poľnohospodárskeho družstva (PD) Turiec so sídlom v Dubovom Mareka Gumana, ktorý podľa akciovej spoločnosti napáda jej aktivity v rámci PD Turiec v klamlivej kampani. TASR o tom informovala Marta Kováčová zo spoločnosti PRo Communications.uviedla Kováčová.Tvrdenie, že dlh, ktorého úhrada bude potrebná, vznikol rozhodnutím, bez akéhokoľvek súhlasu členov družstva a ide o, je objektívne nepravdivé.doplnila Kováčová.zdôraznila Kováčová.O uhradzovacej povinnosti môže v súlade so zákonom i so stanovami družstva rozhodnúť len samotná členská schôdza, t.j. členovia družstva.upozornila Kováčová.Podľa názoru SANAGRO, a.s., bolo vhodné informovať vopred členov družstva o zamýšľaných krokoch a o povinnosti, ktorá bude musieť byť členmi družstva hradená.uzavrela Kováčová.