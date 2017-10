Spoločnosti T-Mobile sa v Spojených štátoch darí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bellevue 23. októbra (TASR) - Americká dcéra telekomunikačného koncernu Deutsche Telekom, T-Mobile US, má za sebou ďalší skvelý kvartál a zvýšila celoročnú ziskovú prognózu.Čistý zisk za 3 mesiace od júla do septembra dosiahol 550 miliónov USD (465 miliónov eur), čo bolo o polovicu viac než v rovnakom období vlani.Šéf T-Mobile US John Legere počíta, že firma zaznamená v roku 2017 zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (Ebitda) v pásme 10,8 miliardy USD až 11 miliárd USD. Spoločnosť doteraz očakávala 10,5 miliardy USD až 10,9 miliardy USD.Tržby v 2. kvartáli vzrástli o 8 % na dobrých 10 miliárd USD. Očistený prevádzkový zisk (Ebitda) stúpol o 5 % na 2,82 miliardy USD.Podľa agentúry Bloomberg manažéri T-Mobile US a konkurenčného operátora Sprint uvažujú o fúzii na trhu v USA.