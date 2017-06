Spoločným kandidátom pravicových strán na šéfa BSK je Martin Klus

Tlačová konferencia spoločného kandidáta na predsedu BBSK Martina Klusa, podpredsedníčky strany SaS Jany Kiššovej, Anny Verešovej z hnutia OĽaNO, predsedu hnutia NOVA Gábora Grendela, predsedu KDH Alojza Hlinu a predsedu OKS Ondreja Dostála. Na snímke kandidát na predsedu BBSK Martin Klus počas spoločnej tlačovej konferencie v Banskej Bystrici 28. júna 2017. Štvrtý zľava predseda OKS Ondrej Dostál, vpravo predseda hnutia NOVA Gábor Grendel. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 28. júna (TASR) – Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Martin Klus (SaS) pôjde do tohtoročných volieb do vyšších územných celkov (VÚC) ako spoločný kandidát pravicových strán SaS, OĽaNO, NOVA, KDH a OKS. Oznámili to dnes zástupcovia uvedených politických strán priamo pod oknami súčasného vedenia Úradu BBSK v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa aj kandidáti na poslancov krajského parlamentu.Ako uviedla podpredsedníčka SaS Jana Kiššová, spojili sily pre BBSK a je to prvý kraj, kde dali dokopy takú širokú koalíciu. Je viac ako pravdepodobné, že podobné vzniknú aj v iných krajoch.zdôraznila Kiššová. Je presvedčená, že Klus je slušnou a čestnou alternatívou, ktorý má veľký potenciál, aby kraj vyzdvihol.poznamenal predseda KDH Alojz Hlina.Podľa Klusa BBSK má svoju budúcnosť v spájaní síl. Osobnou výzvou pre neho je zmeniť pomery v tomto kraji, a to nielen na poste predsedu kraja. Ich koalícia je pripravená túto zmenu priniesť. Má pripravených dobrých kandidátov a program.vyhlásil Klus v súvislosti s otázkou, či by bol vzhľadom na jednokolové voľby krátko pred voľbami do VÚC ochotný vzdať sa kandidatúry v prospech iného súpera.