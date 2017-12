Spoločným menovateľom tragických vianočných sviatkov bol ľadový terén

Na snímke horskí záchranári v Malej Studenej doline vo Veľkom Hangu pri transporte zraneného turistu. Foto: TASR - HZS Foto: TASR - HZS

Vysoké Tatry 28. decembra (TASR) – Uplynulé vianočné sviatky boli vo Vysokých Tatrách mimoriadne tragické, za dva dni tam zahynuli dve ženy a dvaja muži. Horskí i leteckí záchranári však museli pomáhať aj viacerým zraneným.zhodnotil na štvrtkovej tlačovej konferencii vo Vysokých Tatrách šéf Horskej záchrannej služby (HZS) Jozef Janiga.Ďalším problémom bolo podľa neho aj zlé, prípadne nedostatočné plánovanie túry. Do 24. decembra bolo na internetovej stránke HZS, kde nájdu turisti všetky potrebné informácie o podmienkach na horách, v priemere 3000 pozretí.zdôraznil Janiga.HZS ďalej upozorňuje, že každý pád na zľadovatenom povrchu aj s dobrým výstrojom, ak sa nezastaví po niekoľkých metroch, stáva sa nekontrolovateľným. Človek sa často dostáva do rotácie, kotrmelcov, a je len vecou náhody a šťastia, ako pád dopadne. Ľudia robia podľa horských záchranárov chybu najmä v tom, že nemajú adekvátny výstroj, ak ho aj majú, tak ho nevedia správne používať a ak áno, tak len v ľahkých podmienkach. V súčasnosti sú však podmienky na pohyb v horách vhodné len pre skúsených alpinistov.Dohromady museli horskí záchranári v období od 24. do 27. decembra zasahovať pri 63 lyžiarskych úrazoch a prijali ďalších 21 žiadostí o pomoc v horskom prostredí. V porovnaní s rokom 2014 je tento počet trojnásobný. Ľadový terén komplikoval aj jednotlivé záchranné akcie.“ dodal horský záchranár Marián Červienka, ktorý bol pri väčšine vianočných záchranných akcií.HZS zároveň vyzdvihla kooperáciu, či už s leteckými záchranármi, ale aj s prevádzkovateľmi lyžiarskych stredísk i zamestnancami horských chát. Bez ich pomoci by záchranné akcie trvali oveľa dlhšie.uzavrel Janiga.V najbližšom období má byť na horách veterné počasie a má napadnúť aj niekoľko centimetrov nového snehu. Podmienky na horskú turistiku tak budú ešte o čosi komplikovanejšie a zvýši sa zrejme aj lavínové nebezpečenstvo.Od začiatku roka už zahynulo v slovenských horách 28 ľudí, z toho polovica Slovákov, desať českých turistov, traja Poliaci a jeden Maďar. Dohromady mali horskí záchranári v tomto roku už takmer 2500 výjazdov k úrazom.