Spolumajitelia Esetu vnímajú situáciu okolo hotela Carlton ako podvod

Ilustračná snímka.

Bratislava 11. októbra (TASR) - Situácia okolo hotela Carlton na Hviezdoslavom námestí v Bratislave nie je podľa jeho spoluvlastníkov a zároveň cbežným obchodným sporom, ale pokusom o podvod. Reagujú tak na konanie ich spoločníka Erika Mikurčíka vo firme Carlton Property, ktorá je vlastníkom hotela.Koncom júna sa stal podľa obchodného registra väčšinovým vlastníkom hotela Mikurčík, ktorý zvýšil základné imanie spoločnosti o 55.000 eur. Vklad druhého spoločníka Carlton Property - firmy ADS Property, v ktorej figurujú okrem Mikurčíka aj Grund a Hrubý, zostal od augusta 2016 na úrovni 5000 eur.V súčasnosti tvrdia, že ich Mikurčík kontaktoval s ponukou na prevzatie podielov v spoločnosti Carlton Property, tá však z ich strany nebola akceptovaná.napísali v spoločnom stanovisku spolumajitelia Esetu. Firma tvrdí, že každý z jej spolumajiteľov má svoje podnikateľské a filantropické aktivity aj mimo spoločnosti.Koncom septembra oznámil Mikurčík spolu so Zuzanou Kalmanovou svojim obchodným partnerom v spoločnosti Carlton Property, že sa stali od 20. septembra súdnym vykonateľným rozhodnutím konateľmi tejto spoločnosti. Rovnako ich informovali, že nebudú akceptovať žiadne obchodné vzťahy uzatvorené nelegálne zvoleným manažmentom spoločnosti Carlton Property. Spolumajitelia Esetu však podľa nich nerešpektujú rozhodnutie súdu, ktoré obmedzilo Hrubého a Grunda vo výkone funkcie konateľov a uložilo im povinnosť strpieť Mikurčíka a Kalmanovú vo funkcii konateľov.uviedol Mikurčík. Ako tvrdí, v pondelok 25. septembra jeho a ani Kalmanovú SBS opätovne nepustila do kancelárie, a to aj napriek tomu, že sa preukázali neodkladným vykonateľným rozhodnutím súdu.Týždenník Trend v auguste 2016 napísal, že americký podnikateľ Erik Assimakopoulos predal bratislavský hotel Radisson Blu Carlton. Predajná cena sa podľa Trendu pohybovala na úrovni 80 miliónov eur. Novými investormi hotela sa stali spoluvlastníci Eset Rudolf Hrubý a Maroš Grund. Investíciu im podľa týždenníka manažoval majiteľ realitnej kancelárie Arthur real estate company Erik Mikurčík.vysvetlil Trendu minulý rok Mikurčík.