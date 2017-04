Spomaľovač, ktorý odľahčí Dvorianky od hluku, sa začal stavať

Problémy súvisiace s dopravou trápia obyvateľov obce Dvorianky v okrese Trebišov. Vedie ňou cesta 1. triedy, ktorou prejdú denne stovky kamiónov. Spôsobujú hluk, otrasy, praskanie rodinných domov, znečisťujú ovzdušie a často prekračujú maximálnu povolenú rýchlosť. Trpezlivosť dedinčanov zdá sa pretiekla. Na víkend pripravujú v obci protestnú akciu. Frekventovanú cestu I/79 tu chcú zablokovať. Na snímke Ján Vitkovič, ktorý je predsedom petičného výboru za riešenie zlej situácie na Hlavnej ulici v Dvoriankach, sleduje z dvora svojho rodinného domu dopravnú situáciu v obci. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Dvorianky 27. apríla (TASR) – Pred obcou Dvorianky v okrese Trebišov, ktorá je dlhodobo postihnutá hlukom a otrasmi od kamiónov, sa v týchto dňoch rozbiehajú práce na úprave cesty I/79 s cieľom zabezpečiť spomalenie prichádzajúcich vozidiel. Stavba zahŕňa vybudovanie stredného deliaceho ostrovčeka s vybočením jazdných pruhov.uviedla hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Zuzana Hromcová.Ide o prvú etapu projektu I/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti. Stavba sa mala realizovať už pred rokom, podľa rezortu dopravy došlo k posunu termínu z dôvodu dlhšej projektovej prípravy a procesu verejného obstarávania.Stavenisko prevzal zhotoviteľ stavby, ktorým je spoločnosť Eurovia SK, v polovici tohto mesiaca. Práce by mali byť hotové do šiestich mesiacov, náklady predstavujú zhruba 329.000 eur s DPH.uviedla ďalej pre TASR Hromcová.Cesta I. triedy vedie v obci cez Hlavnú ulicu s rodinnými domami, rýchlosť je obmedzená na 50 km/h a v smere od Vranova nad Topľou na 40 km/h, čo však vodiči kamiónov na trase medzi Poľskom a Ukrajinou často nedodržujú. Obyvatelia blízkych rodinných domov sa sťažujú na celodenný hluk, vibrácie i škodlivé emisie.Začiatok výstavby spomaľovača po ročnom odklade privítal miestny aktivista Ján Vitkovič.reagoval. Ďalšie pozitívum vidí v tom, že nový spomaľovač sa nebude dať obísť v protismere, a že bude pôsobiť tak, aby kamióny nezrýchľovali ešte v obci, pretože z nej budú vychádzať tiež pomaly.V druhej etape projektu by malo dôjsť k výmene asfaltového koberca na ceste na Hlavnej ulici za špeciálny protihlukový asfalt. Požiadavkou aktivistov a obyvateľov obce bola súčasná realizácia prvej a druhej etapy.konštatoval Vitkovič.Termín realizácie druhej etapy podľa SSC zatiaľ nie je možné predpokladať.konštatovala Hromcová.Hlavným riešením je vybudovanie obchvatu obce. Ten posúdi v rámci obchvatu viacerých obcí na ceste I/79 štúdia realizovateľnosti, ktorá má byť dodaná v nasledujúcich týždňoch.