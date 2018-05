Spomienka na obete vojen v Holandsku sa zaobišla bez narušenia

Krátko pred spomienkovým obradom v Amsterdame, kde kráľ Viliam Alexander a kráľovná Máxima položili veniec k pamätníku na námestí Dam, polícia zadržala tri osoby pre obavy, že by mohli podujatie narušiť, informovala agentúra DPA. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Holanďan (94), ktorý prežil koncentračný tábor, zomrel pred spomienkovou akciou

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 5. mája (TASR) - Celonárodná spomienka Holanďanov na krajanov zabitých vo vojnách prebehla v piatok nerušene po tom, ako súd potvrdil rozhodnutie mestských orgánov v Amsterdame zakázať zamýšľanú hlučnú demonštráciu.Krátko pred spomienkovým obradom v Amsterdame, kde kráľ Viliam Alexander a kráľovná Máxima položili veniec k pamätníku na námestí Dam, polícia zadržala tri osoby pre obavy, že by mohli podujatie narušiť, informovala agentúra DPA.Holanďania si obete vojen tradične pripomínajú 4. mája dvoma minútami ticha. Spomienka bola pôvodne venovaná len obetiam druhej svetovej vojny, od roku 1961 sa však vzťahuje aj na neskoršie ozbrojené konflikty.Súd v Amsterdame iba vo štvrtok potvrdil zákaz uskutočniť hlučnú demonštráciu, ktorú plánovala miestna protirasistická organizácia. Tá poukazovala na to, že spomienka ignoruje obete z radov nebelošského holandského obyvateľstva, čo sa týka predovšetkým zámorských území Holandska. Po rozhodnutí súdu protest odvolala.Holanďan Wim Alosery, ktorý prežil nacistický koncentračný tábor Neuengamme, zomrel v spánku vo veku 94 rokov. Skonal len niekoľko hodín pred tým, ako sa mal vo štvrtok večer zúčastniť spomienkového podujatia v tomto tábore v Nemecku, kde ho počas druhej svetovej zadržiavali. V piatok o tom informoval organizátor akcie a historik Detlef Garbe.Aloseryho priviedli do koncentračného tábora Neuengamme v nemeckom Hamburgu v roku 1944. Bol posledným známym Holanďanom, čo prežil tábor a neskoršie potopenie lode s väzňami Cap Arcona.Alosery pricestoval v pondelok 30. apríla do Hamburgu z Holandska s úmyslom zúčastniť sa na štvrtkovom spomienkovom podujatí. Na akciu si prišlo pripomenúť koniec vojny spred 73 rokov niekoľko stoviek ľudí.Holanďan trávil stredajší večer v hoteli a zomrel v spánku, povedal Garbe.Aloseryho, člena náboženskej spoločnosti Svedkovia Jehovovi, priviedli v roku 1944 do Neuengamme z neďalekého koncentračného tábora Husum-Schwesing, kde bol na nútených prácach počas výstavby protitankovej bariéry.Na konci vojny patril do skupiny väzňov v Neuengamme, ktorí boli prinútení zničiť všetky dôkazy o zločinoch spáchaných dozorcami tábora. Potom ho spolu s ostatnými väzňami nahnali do nákladného vozňa smerujúceho do mesta Lübeck, kde nastúpil na palubu väzenskej lode SS Cap Arcona.Keď Briti omylom loď zbombardovali, Alosery bol medzi 450 ľuďmi, čo túto katastrofu prežili. Zahynulo pri nej však až okolo 6600 väzňov.Holanďan nakrútil pre spomienkovú akciu videorozhovor, v ktorom rozprával o svojich skúsenostiach. V Holandsku vyšli 4. apríla jeho memoáre pod názvom "De laatste Getuige" (Posledný svedok).