Spomienky Ďuricu na Glasgow: Pekné časy, bodaj by sa zopakovali

Na archívnej foto Ján Ďurica Foto: TASR Foto: TASR

Glasgow 4. októbra (TASR) - Stredajší prílet slovenskej futbalovej reprezentácie do Glasgowa na kvalifikačné stretnutie s domácim Škótskom mohol oživiť klubové spomienky u dvoch jej členov. Ján Ďurica bol pri pamätnom postupe vtedajšej Artmedie Petržalka cez Celtic v druhom predkole Ligy majstrov 2005/2006, ako aj pri bezgólovej remíze na štadióne Rangers už v skupinovej fáze.Petržalka šokovala domácim triumfom 5:0 nad Celticom a ďalej sa prebojovala napriek prehre 0:4 v glasgowskej odvete. S Rangers uhrala dva nerozhodné výsledky, 0:0 vonku a 2:2 doma.povedal Ďurica. Ten si vyskúšal prostredie Celtic Parku aj Ibrox Stadium.Vladimír Weiss pôsobil v domovskom stánku Rangers počas hosťovania z Manchestru City v sezóne 2010/2011. V tom ročníku však nastúpil a dokonca sa radoval z trofeje aj priamo v Hampden Parku, ktorý bude dejiskom piatkového duelu F-skupiny (20.45 h SELČ). Dvadsiateho marca 2011 sa dostal na ihrisko namiesto Kylea Laffertyho v nadstavenom čase finále Ligového pohára medzi Celticom a Rangers, ktoré dospelo až do predĺženia. "Jazdci" sa dostali do vedenia 2:1 zásluhou Nikicu Jelaviča v 98. minúte a víťazstvo si postrážili. Autora rozhodujúceho gólu neskôr nahradil El-Hadji Diouf a pripravil šancu Weissovi pri jednom z protiútokov. Strelu slovenského futbalistu zneškodnil brankár Fraser Forster, no na úspechu jeho tímu to už nič nezmenilo.Weiss zažil v Hampden Parku rivalitu fanúšikov Celticu a Rangers, nielen tí sa však vo štvrtok spoja a budú spoločne podporovať Škótsko v dôležitom kvalifikačnom súboji.