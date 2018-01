SPOMÍNAME: Stovky Košičanov pred 50. rokmi vítali chodca J. Puciho

Diaľkový vytrvalostný chodec Juraj Puci skončil v stredu 31. januára v Košiciach svoju veľkú túru, ktorú začal v meste Aš, 31.januára 1968. Foto: Archív TASR, autor G. Bodnár Diaľkový vytrvalostný chodec Juraj Puci skončil v stredu 31. januára v Košiciach svoju veľkú túru, ktorú začal v meste Aš, 31.januára 1968. Foto: Archív TASR, autor G. Bodnár

Bratislava/Košice 31.januára (TASR) - Stovky ľudí v košických uliciach čakali pre 50 rokmi na príchod vytrvalostného chodca Juraja Puciho, ktorý absolvoval svoje diaľkové pešie turné naprieč Československom. Pešiu púť začal rodák z východného Slovenska na Nový rok v západočeskom meste Aš. Do Košíc dorazil v stredu 31.januára 1968.„Za mesiac zdolal peši cestu dlhú 1 256 kilometrov. Denne tak prešiel v priemere viac ako 40 km. Od pochodu ho neodradilo ani nepriaznivé počasie a zo svojej cesty postupne ukrajoval aj v tých najväčších. Po dlhej ceste sa cítil veľmi dobre a vychutnával si gratulácie svojich rodákov,“ píše sa v správe z roku 1968 z fotoarchívu TASR.Kožuchovský diaľkový chodec bol republike pomerne známy svojimi pochodmi. V roku 1965 viedol skupinu chodcov, ktorí sa odhodlali prejsť tisíc kilometrov naprieč Československou republikou za 15 dní. O dva roky neskôr pochodoval na čele skupiny z Čiernej nad Tisou do Bratislavy.Juraj Puci sa narodil 15. apríla 1929 v dedinke Kožuchov v dnešnom okrese Trebišov. Po stredoškolských štúdiách sa vybral do Prahy, kde študoval žurnalistiku. Nakoniec vo vtedajšom hlavnom meste republiky aj zostal natrvalo žiť. Ľudia ho poznali ako novinára, ale predovšetkým nadšeného vytrvalostného chodca, ktorý podnikal diaľkové pochody naprieč republikou.V roku 1968 sa preslávil hlavne svojim pochodmi a reportážami, ktoré realizoval v rámci akcie „Šliapem 10.000 km pre Mladý Svet”. V čase normalizácie mu režim nebol naklonený a jeho novinárska dráha bola obmedzená. V Prahe sa začal živiť ako kastelán a sprievodca po historických pamiatkach.Po Nežnej revolúcii Puci absolvoval niekoľko ďalších peších pochodov, ktorými chcel podporiť proces demokracie. Známe však boli aj jeho neskoršie pochody v reklamných kampaniach a je držiteľom viacerých rekordov. V deň svojich 80. narodených prešiel vo svojom rodnom kraji na Zemplíne za 24 hodín viac ako 120 kilometrovú trasu. Juraj Puci zomrel v Prahe 17. augusta 2013 vo veku 84 rokov.