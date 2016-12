Spor o rozvody tepla v Detve sa komplikuje, čas sa ale kráti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Pavelek Foto: TASR - Martin Pavelek

Detva 26. decembra (TASR) - Spor o tepelné rozvody v Detve medzi vedením mestského úradu, poslancami a spoločnosťou Bytes sa komplikuje. K rozuzleniu nedošlo ani na ostatnom mestskom zastupiteľstve, krátko pred vianočnými sviatkami. Poslanci totiž nepristúpili na primátorov kompromisný návrh a schválili svoje uznesenie.uviedol Šufliarsky pre TASR.Mesto Detva podľa slov primátora chce naďalej od spoločnosti Bytes, s.r.o., v ktorej je so spoločnosťou Biomass energy, s.r.o., akcionárom, späť do svojho vlastníctva tepelné rozvody. Firma totiž podľa neho nedodržala svoj záväzok na ich rekonštrukciu do 30. decembra 2012, nakoľko zrekonštruovala len polovicu teplovodných rozvodov a výmenníkových staníc. Mesto tak môže do 31. decembra 2016 odstúpiť od kúpnej zmluvy a prevziať tepelné rozvody späť do svojho majetku.Primátor preto 16. decembra 2016 opätovne zaradil do programu rokovania mestského zastupiteľstva odstúpenie mesta Detva od tejto kúpnej zmluvy. To však po rôznych 'peripetiách' neprešlo, pričom poslanci s primátorom aj potom ponúkali vlastné riešenia, z ktorých nakoniec vyšielposlanecký návrh na uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve, podľa ktorého ak Bytes najneskôr do 31. októbra 2017 nepreukáže úspešné schválenie financovania projektu obnovy rozvodov z fondov EÚ, je mesto oprávnené odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie predmetu kúpy.Uzavretie tohto dodatku je ale podľa Šufliarskeho pre mesto nevýhodné, pretože ním mesto stratí okrem iného možnosť akokoľvek kupujúceho donútiť k rekonštrukcii rozvodov.