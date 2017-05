Spor o vlastníctvo Slanských lesov sa vyostruje

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. mája (TASR) – Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky (Lesy SR), naďalej podniká opatrenia v spore o Slanské lesy. Do prípadu najnovšie vstúpil aj syn obžalovaného Milana I. Na právničku Lesov SR podal trestné oznámenie a žiada ju vylúčiť zo Slovenskej advokátskej komory (SAK). Informovalo tom dnes Zuzana Peiger Ačjaková z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka (MPRV) SR.Syn Milana I., Slavomír I., takto podľa Peiger Ačjakovej reagoval na podanie ústavnej sťažnosti Lesov SR proti rozhodnutiu senátu Najvyššieho súdu SR vedeného Štefanom Harabinom. V trestnom oznámení na právnu zástupkyňu Lesov Slovenskej republiky JUDr. Irenu Sopkovú žiada aj o jej vylúčenie zo SAK. To by znamenalo znemožnenie jej pôsobenia aj v spore o Slanské lesy. V trestnom oznámení namieta predovšetkým proti jej informovaniu verejnosti v mediálnych komunikačných prostriedkoch o spore.MPRV aj Lesy SR sú však jednoznačného názoru, že verejnosť má právo na informácie v trestnej veci, kde konaním obžalovaných prišlo ku škode na majetku štátu.uviedol generálny riaditeľ Lesov SR, štátny podnik, Marian Staník.Lesy Slovenskej republiky podali v marci ústavnú sťažnosť proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR, ktorý zrušil rozhodnutie Krajského súdu SR Banská Bystrica v trestnej veci obvinených Milana I., Ferdinanda O. a Pavla P. Ten totiž zrušil rozhodnutie Krajského súdu SR Banská Bystrica v trestnej veci obvinených Milana I., Ferdinanda O. a Pavla P. Aktuálne platné uznesenie Najvyššieho súdu SR môže totiž viesť k znovuotvoreniu sporu o vlastníctvo Slanských lesov. Oslobodenie páchateľov podvodu ohrozuje majetok SR s hodnotou viac ako 100 miliónov eur.Kauza o vlastníctvo Slanských lesov začala v roku 1998, kedy vtedajšiemu štátnemu podniku Východoslovenské lesy zmizlo z listov vlastníctva 6500 hektárov (ha) lesa a asi 500 ha ornej pôdy. Samotný spis má viac ako 7500 strán. Obvinený Milan I. sa snažil Slanské lesy najprv sprivatizovať, čo však Ministerstvo pôdohospodárstva zamietlo. Neskôr sa realizoval vymyslený scenár s potomkami šľachty, ktorí na neho mali previesť údajné vlastníctvo Slanských lesov za veľmi podozrivých okolností.V roku 2016 Ústavný súd SR potvrdil svojim rozhodnutím, že Slanské lesy sú majetkom štátu a na Milana I., Ferdinanda O. a Pavla P. bolo podané trestné oznámenie za podvod. Najvyšší súd SR vydal koncom roku 2016 rozhodnutie, ktorým zrušil rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica. Dôkazy, ktoré svedčia v neprospech obžalovaných, žiada Najvyšší súd SR vylúčiť pre ich nezákonnosť.