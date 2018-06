Spor v Holandsku: Primnoho kurzov v angličtine znevýhodňuje domácich

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Brusel/Amsterdam 4. júna (TASR) - Holandská vláda bola zatiahnutá do sporov o výučbu v angličtine na holandských univerzitách. Kritické hlasy poukazujú na skutočnosť, že pribúdajúce kurzy v anglickom jazyku idú na úkor domácich študentov. Informoval o tom v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.Ministerka školstva Ingrid van Engelshovenová v tejto súvislosti zdôraznila, že univerzitná výučba v anglickom jazyku je prípustná, ak vedie k zlepšeniu vyučovacích štandardov a ak neznevýhodňuje holandských študentov.Podľa jej slov by domáce univerzity a vysoké školy mali nájsť spôsoby, ako uprednostniť študentov z Holandska.V posledných mesiacoch narastajú v Holandsku obavy z rozširovania výučby v angličtine na univerzitách, v máji dokonca vznikla petícia, ktorá vyzýva na prijatie zodpovedajúcich protiopatrení. Tie by mali mať podobu zastropovania počtu kurzov v angličtine, čo by malo obmedziť rastúci počet zahraničných študentov. Tí v súčasnosti tvoria okolo 10 percent celkového študentského stavu. K ďalším požiadavkám iniciátorov petície patrí zvýšenie školného a imatrikulačných poplatkov pre študentov z krajín mimo Európskej únie. Študenti z krajín EÚ majú právo na rovnaké poplatky ako domáci holandskí študenti, čo je okolo 2000 eur ročne.Ministerka však zdôraznila, že chce podporovať používanie angličtiny, pretože to vníma ako prínos pre holandskú vedu, znalostnú ekonomiku a pre samotných študentov." uviedla Van Engelshovenová. Zároveň však podľa vlastných slov nechce zatvárať oči preda preto chce jej rezort zabezpečiť, aby mal každý holandský študent zaistené miesto na univerzite.Lobistická skupina, ktorá sa usiluje o lepšie vzdelanie v Holandsku zažalovala na súde univerzity v Maastrichte a Twente kvôli tomu, že ponúkajú príliš veľa vysokoškolských kurzov v anglickom jazyku bez toho, aby na to mali konkrétny dôvod. Holandské univerzity by mali ponúkať kurzy v anglickom jazyku lenpodľa kritikov sa však toto nepísané pravidlo bežne porušuje.Ministerkin plán predvída okrem iného obmedzenie počtu študentov v kurzoch vyučovaných v anglickom jazyku, zlepšenie kontroly lektorov prednášajúcich v angličtine, vyššie poplatky pre študentov z krajín mimo EÚ, prepojenie anglických kurzov s trhom práce a lepšiu koordináciu v záujme vyučovania každého predmetu v holandčine.