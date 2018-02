Sporitelia v treťom pilieri majú byť lepšie informovaní o úsporách

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 6. februára (TASR) - Sporitelia v treťom pilieri majú byť lepšie informovaní o výške svojich nasporených úspor. Počíta s tým novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení z dielne rezortu práce, ktorú parlament v utorok posunul do druhého čítania. Právnou normou sa do slovenskej legislatívy preberajú dve európske smernice.Novelou sa uskutočnia zmeny v organizácii a riadení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS) a v oblasti informácií, ktoré má takáto spoločnosť poskytovať. Zavedením funkcie vnútorného auditu a uplatňovaním zásad odmeňovania sa podľa rezortu práce začnú v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia uplatňovať princípy, požiadavky a zásady, ktoré sa vzťahujú aj na iné inštitúcie vo finančnom sektore.priblížilo ministerstvo. Účastník tretieho piliera dostane aj odhad výšky jeho dôchodkových úspor a dočasného doplnkového starobného dôchodku v čase, kedy má právo začať čerpať dôchodok.Z dôvodu uľahčenia organizácie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia na úrovni EÚ sa umožní DDS vykonať cezhraničný prevod doplnkového dôchodkového fondu alebo jeho časti do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, alebo naopak prijať takýto majetok.Ministerstvo práce pôvodne plánovalo novelou zaviesť do praxe tzv. inštitút preddôchodku. Sporiteľom sa malo umožniť odísť skôr z pracovného trhu a financovať svoje životné náklady súkromnými prostriedkami z osobného účtu. Preddôchodok sa mal vyplácať ako dávka doplnkového dôchodkového sporenia najskôr päť rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku. Rezort práce však od tohto návrhu zatiaľ ustúpil pre nezhody s ministerstvom financií. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) však avizoval, že má záujem sa k otázke preddôchodku vrátiť.