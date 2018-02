Sporiteľom v 2. pilieri sa menia podmienky programového výberu

Ilustračné foto. Foto: wikimedia.org Foto: wikimedia.org

Bratislava 1. februára (TASR) - Podmienky vyplácania dôchodkov z druhého piliera prostredníctvom programového výberu sa od 1. februára menia. Účinnosť totiž nadobúda novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení.Sporiteľov čakajú zásadné zmeny. Zníži sa totiž hranica, od ktorej sa ľudia budú môcť slobodne rozhodovať o použití svojich nasporených peňazí. Jedinou podmienkou je, že súčet súm všetkých dôchodkových dávok vyplácaných z prvého piliera, prípadných výsluhových dôchodkov policajtov a vojakov, dôchodku z cudziny a sumy doživotného dôchodku z druhého piliera bude vyšší ako priemerný mesačný starobný dôchodok z prvého piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004. V súčasnosti ide o sumu 432,40 eura.Túto tzv. referenčnú sadzbu bude každoročne zverejňovať Sociálna poisťovňa (SP). Sporitelia sa tak budú môcť slobodne rozhodnúť, ako naložia so zvyškom svojich úspor. Teda, či si o ne zvýšia dôchodok, či si ich nechajú zhodnocovať, alebo si ich odložia pre prípad neočakávanej udalosti.Ďalšia zmena, ktorú prinesie novela, sa týka majetku sporiteľa, ktorý je tvorený z dobrovoľných príspevkov, to znamená zo zdrojov, ktoré si platí sám. Túto časť majetku bude môcť človek investovať neobmedzene aj do rizikovejších dôchodkových fondov. Dosiahnutím 52 rokov veku sa bude postupne presúvať do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu len tá časť majetku sporiteľa, ktorá je tvorená z povinných príspevkov.