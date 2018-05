Šport a vzdelanie idú ruka v ruke: Budovanie kariéry, alebo čas na zmenu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Nasledovala prednáška Borisa Jankovského na tému „Rozšírenie aktivity v rámci marketingu a sociálnych sieti“. Najviac skloňovanou témou bolo posilnenie značky EUHL ako brandu, ktorý by mal reprezentovať univerzitný hokej naprieč celou Európou. Jankovský poukázal na cestu, ktorou sa bude v nasledujúcom období uberať prezentácia celej súťaže. Pevne veríme, že všeobecné povedomie o EUHL bude stúpať nielen na Slovensku, ale rovnako i v Českej republike.Ďalšou témou boli rozhodcovia a disciplinárna komisia. Ľuboš Jakubec, člen disciplinárnej komisie, predstavil vo svojej prezentácii kroky, ktoré povedú k uľahčeniu delegovania rozhodcov na zápasy a taktiež zaistenie kompetentných rozhodcov pre pískanie súťaže. Disciplinárnu komisiu zastupoval na konferencii Ján Kršiak, ktorý sa venoval rozhodovaniu komisie v ostatnej sezóne. Poukázal na niektoré zo situácií, ktoré disciplinárna komisia riešila, a s zúčastneným vysvetlil postupovanie komisie v rámci riešenie daných podnetov.Vo večerných hodinách pri slávnostnej večeri otvoril prezident EUHA Jaroslav Straka spoločne s Martinom Begom (Paneuropa Kings) vyhlasovanie najlepších hráčov a funkcionárov uplynulej sezóny. Najlepším brankárom sa stal Aleš Příhoda (Engineers Prague), obranná dvojica Jakub Březák (UK Praha) a Pavol Tarabík (Paneuropa Kings), útočníci Adam Haščič (Gladiators Trenčín), Martin Kalináč (Diplomats Pressburg), ktorý sa stal taktiež najužitočnejším hráčom sezóny, a Jakub Faschingbauer (Akademici Plzeň). Ten získal tiež ocenenie pre najproduktívnejšieho hráča. Za najlepšieho trénera bol vyhlásený Lukáš Opáth (UMB Hockey Team), tréner víťazného tímu ostatnej sezóny. Práve Opáth spoločne s Milanom Kyseľom a Marekom Janíkom prebrali symbolický pohár pre víťaza.Medzi ocenených patrila taktiež trojica Šimon Vincze (Diplomats Pressburg), Michaela Příhonská (UK Praha) a Peter Bustin (HC Masaryk University) sa prínos a rozvoj EUHL. Osobou, ktorá dokázala pre svoj univerzitný tím vytvoriť najlepšie podmienky, sa stal Ľudovít Hucík (Diplomats Pressburg).Ocenenie najlepší fotograf získali Peter Brichta, Marian Trizuliak, Martin, Ďorga, Aneta Procházková, Jozef Kaffka, Martin Chudy a Martin Horňan.Druhý deň konferencie bol venovaný nadchádzajúcej sezóne. Vedenie EUHL predstavilo nové kluby vstupujúce do súťaže, konkrétne z Ostravy a z Českých Budejovíc. Po predstavení boli tímy rozlosované do skupín a bol stanovený hrací plán pre sezónu 2018/2019. Vďaka stále narastajúcemu počtu tímov v súťaži bolo primárne zvoliť kľúč pre základnú časť, ktorý uspokojí všetkých účastníkov budúceho ročníka EUHL.Každoročná konferencia EUHL je udalosť, na ktorej si môžu manažéri tímov vzájomne odovzdávať množstvo skúseností v rámci vedenia svojich tímov, získať spätnú väzbu a inšpirovať sa od svojich kolegov. Je to jediný čas v sezóne, kedy sú všetky tímy na spoločnej lodi a užívajú si tak spoločne strávené chvíle, než sa znova rozbehne nová sezóna a boj o to jediné; Sekeráš Trophy.Autor: Josef Vošahlík, Michaela Příhonská