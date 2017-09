Športová dvojica Zabijaková, Enbert zvíťazila na Nepela Trophy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok



výsledky 25. ročníka Ondrej Nepela Trophy:



športové dvojice (krátky program + voľná jazda): 1. Natalia Zabijaková, Alexander Enbert 192,58 b.

2. Kristina Astachovová, Alexej Rogonov 191,12

3. Alisa Jefimovová, Alexander Korovin (všetci Rus.) 171,22

4. Jessica Pfundová, Joshua Santillan (USA) 158,10

5. Natasha Purichová, Davin Portz (Kan.) 147,84

6. Erika Smithová, AJ Reiss (USA) 134,25





krátky tanec tanečných párov:

1. Jekaterina Bobrovová, Dmitrij Solovjev (Rus.) 71,08 b.

2. Rachel Parsonsová, Michael Parsons (USA) 67,48

3. Betina Popovová, Sergej Mozgov (Rus.) 60,98

4. Shari Kochová, Christian Nüchtern (Nem.) 58,04

5. Jura Min, Alexander Gamelin (Kór. rep.) 56,66

6. Angelique Abačkinová, Louis Thauron (Fr.) 55,48



Bratislava 22. septembra (TASR) - Ruská športová dvojica Natalia Zabijaková a Alexander Enbert zvíťazila na jubilejnom 25. ročníku krasokorčuliarskej Ondrej Nepela Trophy v Bratislave. V súčte štvrtkového krátkeho programu a piatkovej voľnej jazdy získala od rozhodcov 192,58 bodu, v porovnaní s priebežným poradím po prvom dni si polepšila o jednu pozíciu.Na druhom mieste skončila ďalšia ruská dvojica Kristina Astachovová, Alexej Rogonov (191,12 b.), ktorá viedla po úvodnej časti. Tretiu priečku obsadili ich krajania Alisa Jefimovová a Alexander Korovin (171,22).Tanečné páry absolvovali v piatok krátky tanec. Najlepšie ho zvládli Jekaterina Bobrovová a Dmitrij Solovjev z Ruska. Vyslúžili si 71,08 bodu, za nimi figurovali pred sobotňajším voľným tancom Američania Rachel Parsonsová, Michael Parsons (67,48) a ďalší reprezentanti Ruska Betina Popovová so Sergejom Mozgovom (60,98).Slovensko nemalo zastúpenie v tejto kategórii, keďže Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley sa od 27. do 30. septembra predstavia v nemeckom Oberstdorfe na druhom kole olympijskej kvalifikácie do Pjongčangu 2018.