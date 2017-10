Športovci bývajúci v Monaku sa nevyhnú daniam na Slovensku

Športovci v Monaku zaplatia dane aj na Slovensku

BRATISLAVA 30. októbra 2017 (WBN/PR) - Novela zákona o dani z príjmov prináša od 1. januára 2018 viacero zmien pre firmy aj občanov. Najviac by ale mali zbystriť pozornosť slovenskí športovci, ktorí sa presťahovali do Monaka kvôli nižším daniam.Ministerstvo financií dopĺňa v novele zákona o dani z príjmov definíciu daňového rezidenta o nové kritérium tzv.„Akonáhle slovenský občan s trvalým pobytom v zahraničí stále vlastní na Slovensku byt či dom, vzniká mu povinnosť platiť dane na Slovensku. Zavedenie tohto kritéria môže spôsobiť zmenu daňovej rezidencie napríklad u športovcov, ktorí majú trvalý pobyt v Monaku," vysvetľuje Silvia Hallová, konateľka a partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Slovensko Uvedené kritérium je bežné vo vyspelých ekonomikách a je zakotvené aj v našich bilaterálnych zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia s okolitými krajinami. V zahraničí sa dokonca športovci stretávajú s tým, že daňová správa skúma, či má športovec v rodičovskom byte v domovskej krajine vlastnú zubnú kefku, a ak áno, nevyhne sa plateniu daní. „Je otázne, či aj slovenská finančná správa pôjde takto ďaleko. Každopádne, keďže s Monakom nemá Slovensko dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia, môže sa športovcom stať, že z rovnakého príjmu zaplatia dane v Monaku aj na Slovensku," dodala Silvia Hallová z Grant Thornton