Športovcov roka Prešovského kraja navrhuje aj verejnosť

Adam Žampa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prešov 31. decembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje vyhlásenie najúspešnejších športovcov kraja za rok 2017. Návrhy na ocenenia môže posielať aj široká verejnosť a športové kluby.Základnou podmienkou nominácie je pôsobnosť športovca alebo klubu na území PSK. Tie aj s potrebnými údajmi o dosiahnutých výsledkoch je nevyhnutné poslať najneskôr do 15. januára 2018 elektronicky na email sportovec@vucpo.sk, prípadne poštou na adresu Úradu PSK.informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.Ocenené budú kategórie najúspešnejší športovec PSK, najúspešnejší športovci PSK bez určenia poradia, najúspešnejšie kolektívy dospelých, tiež mládeže, najúspešnejší študenti stredných škôl a najúspešnejšia stredná škola v pôsobnosti PSK.Víťazov bude vyberať odborná komisia na základe určených kritérií. V prípade jednotlivcov medzi ne patrí účasť a umiestnenie na olympijských hrách, majstrovstvách sveta, Európy, na podujatiach Svetového pohára či majstrovstvách Slovenska. Zohľadňuje sa aj to, či ide o reprezentanta Slovenska, jeho dlhodobá špičková výkonnosť a do úvahy sa berie pozícia lídra úspešného tímu.vysvetlila hovorkyňa.U kolektívov je rozhodujúca účasť a umiestnenie v najvyšších európskych súťažiach i umiestnenie v dlhodobých najvyšších súťažiach v rámci Slovenska. Spomínané pomocné kritérium platí aj pre túto kategóriu.doplnila Jeleňová.Anketa má za sebou 15-ročnú históriu. Medzi najúspešnejších športovcov posledných rokov patria napr. olympionici Ladislav a Peter Škantárovci, volejbalista Martin Sopko či olympionik Adam Žampa. "Za rok 2008 toto ocenenie nebolo udelené a v roku 2003 anketa vôbec nebola vyhlásená," uzavrela hovorkyňa.