Športové tímy v Clevelande prežili eufóriu, agóniu i bezradnosť

Basketbalisti Clevelandu Cavaliers. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cleveland 17. januára (TASR) - V Clevelande pôsobia kluby v troch zo štyroch najprestížnejších zámorských profesionálnych súťaží. Basketbalisti Cavaliers v NBA, bejzbalisti Indians v MLB a hráči amerického futbalu Browns v NFL sa v predchádzajúcom období stali pre ich podporovateľov zdrojom odlišných emócií.Najväčšiu radosť robia Cavaliers. V noci na utorok síce podľahli na palubovke Golden State Warriors 91:126, ale vrátili sa na miesto, kde vo vyvrcholení minulej sezóny slávili zavŕšenie obratu z 1:3 na 4:3 vo finále play off a zisk premiérového titulu. Cleveland aj momentálne vedie Východnú konferenciu a k ašpirantom patrí, odkedy sa v roku 2014 vrátil domov LeBron James. V ňom agentúra AP zosobnila kolektívny úspech Cavaliers a vyhlásila ho za športovca roka 2016 v USA.Obrat z 1:3 na 4:3 sa konal aj v uplynulej Svetovej sérii MLB, v tomto prípade však na úkor Clevelandu. Indians premárnili náskok proti Chicagu Cubs a bez celkového prvenstva sú 68 sezón od roku 1948, čo je najdlhšie stále trvajúce čakanie a piate najdlhšie v histórii ligy. Rekordné suchoty po 107 ročníkoch ukončili práve Cubs. Napriek agónii, ktorú priniesla dramatická a lejakom premáčaná domáca prehra 7:8 v rozhodujúcom siedmom zápase, si bejzbalisti v sezóne viedli nad očakávania, ktoré nedosahujú nároky kladené na basketbalistov.vyhlásil Francisco Lindor. Nezopakovali počin Cavaliers a stali sa prvým tímom od Baltimore Orioles v roku 1979, ktorý po domácich prehrách v stretnutiach číslo 6 a 7 prišiel vo Svetovej sérii o náskok 3:1. Aj bez trofeje si však vyslúžili uznanie, keďže hneď od začiatku jarnej prípravy sa museli vyrovnávať so stratami niekoľkých zranených kľúčových hráčov.pripomenul Andrew Miller.Zranenia a favorizované Chicago napokon zlomili odpor aj takto zomknutého mužstva, no Indians sa neobávajú, že to bola ich posledná šanca.dodal pre AP Jason Kipnis.Smelé vyjadrenia nepočuť v Clevelande len z tábora Browns. V play off NFL chýbajú nepretržite od roku 2002 a nič nenasvedčuje, že negatívny trend by sa čoskoro mohol zmeniť. Až v predposlednom hracom týždni tohto ročníka dosiahli jediné víťazstvo. Zásluhou tesného zdolania San Diega Chargers 20:17 sa nestali druhým tímom pod Detroite Lions 2008, ktorý ukončil sezónu s bilanciou 0-16. V prvom týždni podľahli Philadelphii Eagles 10:29, keď v drese súpera nahádzal rozohrávač a nováčik Carson Wentz 278 yardov a dva touchdowny.Práve Wentza si Browns v predchádzajúcom drafte nevybrali, hoci ich topánka tlačí predovšetkým na najdôležitejšom poste quarterbacka, a priviedli často zraneného Roberta Griffina III. z Washingtonu Redskins. Wentz si namiesto Clevelandu robí dobre meno vo Philadelphii, tento krok označili experti za prejav bezradnosti vedenia, ktoré v prvom kole draftu 2014 zvolilo Johnnyho Manziela. Z nádejného rozohrávača sa v priebehu dvoch rokov stal nezamestnaný, po viacerých prehreškoch mimo ihriska mu pred sezónou nepredĺžili kontrakt a Manziel sa vrátil na univerzitnú pôdu.Browns sa snažili zvíťaziť aspoň raz, a keď sa mi to podarilo na predposledný pokus, oslavovali, ako keby postúpili do play off. Pokiaľ chcú nadviazať na historický úspech Cavaliers alebo prekonanie nepriazne v podaní Indians, je pred nimi v najbližších rokoch mnoho práce.